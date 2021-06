Laura Borràs assegura que els indults no són una solució política

@EP





La presidenta de Parlament, Laura Borràs, ha insistit que els indults que han rebut els líders independentistes impulsors de l'1-O amenitzen les seves situacions individuals i "reparen una injustícia, però no són una solució política".





Ho ha dit en una entrevista al diari 'Huffington Post' aquest dissabte, la mateixa setmana en què els que van ser presos de l'1-O han rebut l'indult i han abandonat la presó després de més de tres anys i mig empresonats.





Per a ella, els indults són conseqüència de la tasca i la pressió "internacional que s'ha fet per part dels tribunals alemanys, belgues, i ara el Consell d'Europa".





En aquest sentit, ha acusat el president de Govern, Pedro Sánchez, de "jugar a aquest joc de fer-se passar pel valent que porta a terme la decisió [dels indults] amagant que arriba per la pressió europea".





Per això, ha assegurat que ara "els passos els ha de donar l'Estat espanyol si vol resoldre el conflicte polític" i ha instat Sánchez a tenir voluntat política per negociar amb la Generalitat i per avalar l'amnistia.





"El conflicte segueix viu, l'exili continua, la repressió. L'ofensiva de l'Estat respecte a l'independentisme continua. El que ha de fer el president és veure com es busca una solució política", ha afegit.