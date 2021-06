Un jove és apunyalat amb una arma blanca a les festes de Palamós

@EP





Una baralla a Palamós ha acabat amb un jove apunyalat. La policia sospita que tot es va originar perquè volien robar al jove i va ser ferit amb una arma blanca. Palamós està de festa major durant aquesta setmana. Això al costat de la suavitat de les restriccions fan que augmenti l'activitat nocturna a la zona.





La baralla va estar protagonitzada per 20 persones a la zona de la platja Gran, just on es troba la fira. Els veïns van ser els encarregats d'avisar la Policia Local i aquesta no dubto a demanar ajuda als Mossos d'Esquadra per aturar la baralla. Un cop al lloc dels fets, el grup de joves s'estaven enfrontant amb armes blanques.





El jove ferit de 16 anys va ser traslladat a l'hospital Trueta de Girona amb una ferida superficial al pit i aquest mateix matí ha estat donada d'alta. De moment, s'especula amb la possibilitat que hagi estat un intent de robatori violent mentre es produïa la baralla. A més, una altra persona va patir contusions durant la batalla, encara que aquesta no va voler rebre atenció mèdica.