Martín Blanco (Cs) acusa Sánchez de concedir els indults per estricte interès partidista

El diputat de Cs al Parlament Nacho Martín Blanco ha criticat que els líders independentistes impulsors de l'1-O rebessin l'indult aquest dimarts i abandonessin la presó el dimecres després de més de tres anys i mig: "Vam finalitzar una setmana negra per als constitucionalistes catalans".





En declaracions als periodistes aquest dissabte, ha acusat el president de Govern, Pedro Sánchez, de concedir els indults "per estricte interès partidista, per utilitat política, no per utilitat pública".





"Absolutament ningú a Espanya està a la presó per les seves idees, però no obstant això, per la decisió del senyor Sánchez, estem veient com si que es treu de presó a algunes persones per les seves idees polítiques", ha afegit.