Ábalos ha defensat novament els indults als presos de l'1-O

@EP





El secretari d'Organització de PSOE i ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defensat novament els indults als condemnats pel procés independentista català perquè considera que fan més a favor de la seva causa a la presó que estant en llibertat .





"Entenem que fan més mal dins de la presó i més favor a l'independentisme que fora". "Enormement més", ha remarcat el dirigent socialista, que ha argumentat que amb la seva sortida de presó "s'acaba la imatge de l'Estat repressor, de les víctimes, que aquí no hi ha democràcia".





Així mateix, "se'ls acaba la campanya internacional", al temps que es demostra i queda "clar" que quan algú incompleix les normes,"l'Estat de Dret reacciona, sentència, condemna i exigeix el compliment de pena". "Això ha quedat més que demostrat", ha asseverat.





Després d'això, i amb motiu de les crítiques rebudes pel Govern, s'ha referit als indults del Govern de José María Aznar (PP) a 15 membres d'"una banda terrorista que es diu Terra Lliure".





"Això no ho interpreteu, és un acte de magnanimitat de qui a el terrorisme va arribar a cridar moviment d'alliberament nacional basc i va autoritzar converses amb ells mentre matava", ha afegit Ábalos, en la seva intervenció a Mèrida en la inauguració de l'II Fòrum d'Organització: nous Temps. Nova Societat. Nous Desafiament '.





A la qüestió, ha criticat la "hipocresia" de el PP, i del seu actual líder, Pablo Casado, de qui ha dit que a l'ésser preguntat per Terra Lliure va respondre "que ara era un altre moment", davant la qual cosa el ministre assenyala: "És clar, ara estem en el teu moment, xaval". "Sempre esteu en el vostre moment i els altres sempre estem en un mal moment", ha afegit.





Darrere de les crítiques als indults, Ábalos considera que en realitat "el que els molesta" és que ho faci un govern socialista. "Els molesta que ho fem nosaltres, que governem, que seguim governant i encarant els problemes".





Davant d'això, el més fàcil hauria estat "mirar a una altra banda com cap a Don Tancredo, el senyor Rajoy", ha dit, però això "no és bo per al país, i a la fi ho pagues".





Segons Ábalos, la reacció que ha rebut a aquestes declaracions són una mostra que volen el seu silenci. "Més enllà de si encert o no encert, de si em manipulen o si em tergiversen, ja sé per què és, perquè no ens volen veure parlant, ens volen veure callats", ha assegurat.







I sobre els que han interpretat que les seves paraules són una amenaça, ha remarcat que no hi ha més que veure-li a ell o Aznar, en al·lusió a les seves declaracions sobre els bisbes i empresaris respecte al diàleg a Catalunya, "a veure qui té més cara de por ".