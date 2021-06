Maverick Viñales s'emporta la pole i el rècord a Assen

@EP





Maverick Viñales s'ha emportat una pole de rècord en el gran premi dels Països Baixos. Una primera posició que arriba just després d'un dels pitjors cap de setmana de tota la seva carrera. Va acabar en última posició a Alemanya i a Assen ha volgut donar un cop sobre la taula i deixar enrere aquesta horrible carrera.



Per darrere d'ell aguaita el líder del campionat de món. Fabio Quartararo ha fet una grandíssima primera volta, però Viñales li ha contestat en el segon i últim intent. Malgrat això, sortirà demà segon completant així un doblet de Yamaha en un d'aquests circuits que tenien marcats per fer bons resultats.







La resta dels espanyols no han estat del tot fins. Rins només ha pogut ser setè, Aleix novè amb Mir i Pol per darrere d'ell. A la banda més negativa es troba l'actuació de Marc Márquez. Des de la caiguda en l'entrenament lliure 2, Marc no ha pogut rodar amb la mateixa confiança i això li ha arrossegat fins a la posició número 20 en graella amb caiguda inclosa.