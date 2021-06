Nova fase de proves per a la T-Mobilitat

@EP



La T-Mobilitat, el nou sistema de billetatge digital de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, farà entre aquest dilluns i dimarts una nova fase de proves sota el nom 'T-Mobilitat primer contacte', coincidint amb la celebració del Mobile World Congress a la capital catalana.





Es distribuiran entre 4.000 voluntaris targetes T-Mobilitat i les proves començaran verificant la validació sense contacte i aniran incorporant-se funcionalitats de manera progressiva al llarg de les properes setmanes, ha explicat l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en un comunicat aquest dissabte.





Es podrà viatjar amb una nova targeta recarregable i amb el telèfon mòbil, mitjançant l'aplicació T-Mobilitat, que permet una validació sense contacte en els accessos de la xarxa.





Aquesta primera distribució es durà a terme a l'entorn del recinte Gran Via de Fira de Barcelona, on se celebra el Mobile World Congress, per aprofitar l'afluència de persones que acudeixen al congrés: concretament, els punts de distribució es trobaran inicialment a les estacions d'Europa Fira i plaça Espanya.





Aquesta fase es realitzarà amb la participació, per primera vegada, d'usuaris externs als operadors de transport públic, i després d'un període de proves tècniques i funcionals, es faran proves d'utilitat que serviran per confirmar el funcionament conjunt de el nou sistema.





L'última etapa serà el "reclutament massiu", obert a tota la ciutadania --sempre que es compleixin determinats requisits--, que es durà a terme mitjançant un espai web d'inscripció.





36 MUNICIPIS



Les proves començaran en l'àmbit de la tarifa metropolitana, és a dir, per a desplaçaments entre els 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un cop superades totes les fases de prova, en què arribaran a participar "uns quants milers de persones", es determinarà la data de posada en marxa de el nou sistema.