Una dona mor en sortir comiat de la furgoneta en un accident a la A-7

@EP





Una dona de 55 anys ha mort aquest dissabte al caure amb la seva furgoneta per un pont a l'A-7 a Alacant. A l'interior de vehicle hi havien cinc persones més, de les quals una jove de 20 anys ha resultat ferida després de quedar atrapada a l'interior d'aquesta.





L'accident ha passat un cop passada la sortida de Monforte del Cid, al quilòmetre 510 de l'A-7. La furgoneta en qüestió s'ha sortit de la via per on circulava i ha caigut per un pont. La dona de 55 anys ha mort al sortir comiat de la furgoneta, mentre que una altra de les ocupants ha resultat ferida i rescatada pels bombers. Segons informen, l'accident podria haver-se produït per un pneumàtic rebentat.