El Govern Balear aïlla als estudiants en quarantena en un mateix hotel

El Govern de les Illes Balears està enviant a tots els estudiants en quarantena a l'hotel Palma Bellver. Moltes de les persones que han tingut contactes estrictes són estudiants de la península i es trobaven a les illes de viatge de fi de curs. L'executiu Francina Armengol ha estat l'encarregat de decidir aïllar els estudiants, de manera preventiva, per intentar controlar el brot.





Per poder traslladar als estudiants fins a l'hotel s'estan utilitzant autocars des d'un punt fins a l'altre i a totes les persones que hagin tingut un contacte estret amb algun dels positius. De moment són més de 600 estudiants els que han donat positiu en el macrobrot de Mallorca.





L'hotel on estan sent allotjats els estudiants es troba operatiu des del juny, però amb la funció d'allotjar a persones que es contagien de covid i, per tant, han d'aïllar-se. A més, d'atendre també a les persones que hagin de guardar quarantena per haver estat en contacte estret amb positius, segons han informat al diari de Mallorca.