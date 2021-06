Les vacunes basades en l'ARN perden força contra el coronavirus

@EP





Les noves vacunes basades en l'ARN estan començant a desinflar-se. En els últims dies, l'empresa Curevac s'ha vist obligada a reconèixer que l'eficàcia de la seva vacuna no supera el 47% i que, per tant, no compleix amb les expectatives que tenien marcades. Les raons per les quals no ha funcionat encara s'estan investigant.





En un primer moment, les farmacèutiques van ignorar el potencial de l'ARN. Es pensava que era feble i efímera seva eficàcia, però la realitat de les vacunes de Pfizer i la de Moderna han fet canviar per complet el panorama sobre l'RNA missatger.





Les dades completes encara no han estat publicats, però des de la mateixa Curevac ja han dit que els resultats no són els esperats. En una nota de premsa, el seu president, ha reconegut que esperaven tenir resultats més potents i que ara s'adonen compte de la dificultat que és aconseguir una alta eficàcia.





Des de la firma alemanya ja han desenvolupat una segona versió, millorada, de la vacuna que hauria de fer front a noves formes del Covid. La realitat és que injectar un ARN de fora en el nostre cos no resulta gens senzill. El que fa l'ARN és activar la primera línia de defensa el sistema immune així que això impedeix que les cèl·lules tradueixin el missatge que porta en si mateixa la vacuna.





Hi ha un últim moment pel qual pot ser que no funcionin aquestes vacunes. La manera de transmetre la vacuna des de l'agulla a les cèl·lules humanes. La vacuna de Curevac fa que es mantinguin a temperatura més alta i per això potser són pitjors a l'hora de portar la seva càrrega protectora. Són petits detalls que han de polir per poder implantar una nova vacuna contra el coronavirus.