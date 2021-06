Una parella de Sevilla acaba a la presó després de descobrir-se 180 plantes de marihuana a la casa que ocupaven

@EP







Una parella de Sevilla ha estat enviada a la presó per tenir més de 180 plantes de marihuana a la casa que ocupaven. La Guàrdia Civil va rebre un avís durant el mes de maig i, després de tots els tràmits, han pogut entrar i verificar la plantació de marihuana que hi havia a l'interior de l'immoble.





Les autoritats van descobrir un habitatge que tenia electricitat il·legal, que a més desprenia una forta olor a marihuana i que hi havia molt soroll a causa dels motors que hi havien a l'interior de l'habitatge. Però la investigació no va acabar aquí i la Guàrdia Civil va descobrir que a la part de darrere de la casa hi havia sembrades 23 plantes de cànnabis.





En el registre de la casa i del solar, els agents van descobrir 186 plantes de marihuana, així com instal·lacions diverses i equipament per al seu cultiu, 4.000 euros en efectiu, i altres efectes, sent detingudes dues persones per un suposat delicte contra la salut pública, per cultiu o elaboració de substàncies estupefaents i per defraudació de fluid elèctric.





Un cop van ser tots dos posats a disposició de l'autoritat judicial, va ser ordenat l'ingrés a la presó provisional dels dos detinguts.