Catalunya supera els 703.000 casos confirmats per coronavirus

@EP





Catalunya ha registrat fins aquest diumenge 703.114 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia -644.381 amb una prova PCR o test d'antígens -, uns 450 més que en el recompte de dissabte, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.





La xifra de positius confirmats en les últimes 24 hores no és exacta perquè aquest dissabte la Generalitat va incloure per error "prop de 6.000 casos", que ja han estat descomptats en el recompte de diumenge.





El total de morts se situa en 22.260, els mateixos que els registrats el dissabte: 14.168 en hospital o centre sociosanitari, 4.566 en residència, 1.182 en domicili i 2.344 que no són classificables per manca d'informació.





Quant als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 443, que són 11 més que en l'últim recompte.





Un total de 128 pacients es troben ingressats en unitats de cures intensives (UCI) de centres públics i privats, dos menys que en el balanç anterior.





La velocitat de reproducció de la malaltia (rt) puja a 1,27 i el percentatge de positivitat dels test d'antígens i PCR se situa en 4,68%, mentre que la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 99,91 per cada 100.000 habitants i la mitjana d'edat dels casos confirmats baixa fins 29,95 anys --per sota dels 30 per primera vegada des de l'inici de la pandèmia--.







La taxa de el risc de rebrot ha pujat: el dissabte arribava a un nivell de 113 i 24 hores després se situa en 124.





A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 35.005 persones que han donat positiu, de les que 8.866 han mort i deu es troben actualment ingressades.