Rescaten una cria de cérvol a alta mar i aconsegueixen unir-la a la seva mare

Els pescadors surten a buscar moltes coses a la mar, però per descomptat el que no esperen trobar són cérvols nedant per mitjà de l'oceà. Doncs aquests dos pescadors estaven navegant tranquil·lament i van veure una cria de cérvol nedant per la superfície.





Els pescadors van decidir agafar a la cria de cérvol i pujar-la a bord per acabar portant-la amb la seva mare a la vora. Van deixar a la cria a terra al veure la mare i ella sola va sortir corrent a la seva trobada.