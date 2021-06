Inés Arrimadas donaria suport a Casado si presenta una moció de censura contra Sánchez

@EP





La presidenta de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, ha afirmat que si el líder del PP, Pablo Casado, presentés ara una moció de censura contra el president de Govern, Pedro Sánchez, li donaria suport.





"Hi ha molts votants de PP que no entenen que l'obsessió del PP sigui ara mateix atacar Cs en comptes d'atacar el Govern. De fet, li dic més, si Casado ara presenta una moció de censura contra Sánchez, jo la donaria suport", ha indicat Acostades en una entrevista que publica aquest diumenge el diari 'el Mundo'.





La presidenta de Cs recalca que la donaria suport "tot i el que ens està fent" el PP i es pregunta si "¿de veritat que la prioritat del PP ha de ser atacar Ciutadans amb el que hi ha davant?".





Acostades fa una dura denúncia dels indults als impulsors de l'1-O: "Han estat una escopinada a la cara d'Espanya". A més afirma que "els privilegis als polítics mai solucionen res, sempre generen problemes".





En la seva opinió, els líders del procés independentista "ara estan encoratjats sabent que són impunes, perquè amb aquest precedent és igual el que facin, si surten al carrer als dos dies".





Sobre l'argument de la utilitat pública esgrimit pel Govern diu no veure-ho per cap costat sinó més aviat una qüestió d'"interès personal" de Sánchez a qui retreu estar disposat "a fer qualsevol cosa per a romandre a la Moncloa".