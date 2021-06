Aquestes són les raons per les quals Mediaset podria acomiadar Dani Martínez

@EP





Dani Martínez té molt vinculada la seva carrera a la televisió a Mediaset. Actualment és el presentador de 'El Concurs de l'Any' i forma part del jurat de 'Got Talent'. Malgrat això, hi ha coses que no acaben de convèncer la cadena i per ella es plantegen prescindir dels seus serveis.





POCA AUDIÈNCIA A 'EL CONCURS DE L'ANY'





'El concurs de l'any' té una dinàmica molt simple i Dani Martínez és el seu presentador des del començament d'aquesta. Els concursants simplement han d'endevinar l'edat de la persona que tenen al davant rebent algunes pistes. No obstant això, últimament les audiències del programa han baixat i Dani Martínez estaria en el punt de mira.





INSATISFACCIÓ AMB EL SEU PAPER A 'GOT TALENT'





Un altre dels programes on apareix Dani Martínez és en Got Talent. Un concurs on van persones amb algun talent i que volen demostrar-ho a tothom. En ell hi ha tres jurats que valoren l'actuació i si realment existeix aquest talent que els concursants diuen. Des de Mediaset no acaba d'agradar que Dani Martínez digui sempre que sí a tots els participants i això, unit que la gent es comença a cansar, també fa que la cadena es replantegi la seva continuïtat.





POC EMPENTA DE L'AUDIÈNCIA





En realitat tots els problemes de Dani Martínez a Mediaset estarien lligats a l'audiència. I és que el presentador està perdent estirada a l'audiència i el seu protagonisme cada vegada és menor. Per això, la cadena s'està replantejant el seu futur, tot i que encara no hi ha res en ferm i Dani Martínez continua amb la feina de casa dins de Mediaset.





De la mateixa manera, el fet que Mediaset pogués prescindir dels serveis del presentador, no vol dir que Dani Martínez no tingui lloc en la televisió, ni de bon tros. De fet, Atresmedia podria estar darrere d'ell, però de moment tot són especulacions i Dani Martínez contínua amb 'El Concurs de l'Any'.