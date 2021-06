PP i Vox no fan acte de presència en l'homenatge a les víctimes del terrorisme

@EP





PP i Vox han estat les grans absències en el Dia de les Víctimes del Terrorisme al Congrés dels Diputats. Casado ha assegurat que és inacceptable que Sánchez beneficiï presos etarres. Tot això en un acte que se celebra cada 27 de juny a memòria de Begoña Urroz, una persona assassinada per ETA amb 22 mesos.





En el cas de Vox ja és el segon any consecutiu que no participen d'aquest homenatge. No obstant això, si que han estat presents en la concentració convocada per la Asociación de Víctimas del Terrorismo. L'homenatge a aquestes víctimes ha estat marcat per la gran absència d'aquests dos partits de l'oposició, però sí que ha estat Edmundo Bal per part de Ciutadans.





El portaveu de la fundació Víctimes de Terrorisme, Tomàs cavaller, ha insistit que cal fer accions eficaces per recuperar la voluntat empàtica, sensible i solidària que existeix en la llei aprovada el 2011.





De manera paral·lela, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha realitzat una manifestació per poder homenatjar i recordar a les persones assassinades. I ho fan perquè consideren que d'aquí a Congrés no se'ls respecta. Ja és el segon any que realitzen aquesta concentració a part de la de l'interior de Congrés.