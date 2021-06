Estan els gats enviats per éssers d'altres planetes?

Els gats i els gossos són les companyies més comunes que solen tenir les persones a casa. Doncs hi ha diverses teories que apunten que els gats podrien ser una espècie alienígena i que estan al planeta per espiar als humans.





La primera mostra que els gats existeixen la trobem en l'Antic Egipte. El misteri principal que existeix és saber qui va crear les piràmides de Giza. Doncs es podria creure que van ser fetes per una espècie extraterrestre i que per continuar tenint contacte amb la raça humana, els extraterrestres van deixar als gats per espiar-nos.





És més, els estudis realitzats han revelat que els egipcis adoraven als gats. De fet, quan morien els felins rebien un enterrament com si fos un faraó. I, a més, la raça humana tenia prohibit matar gats, ja que es podien arribar a enfrontar a penes de morts per això.





¿Què és el ronc DELS GATS?





Però va més enllà. Tampoc troben una teoria sòlida per al ronc que produeixen els gats i es creu que podria ser una manera de comunicar-se amb la raça alienígena. No obstant això, els veterinaris sí que consideren aquest ronc com una manera de comunicar-se.





La realitat és que no se sap com és la cara de la raça alienígena i, per això, a Hollywood solen utilitzar cares amb una simetria similar a la dels felins. I això no vol dir que els gats siguin enviats per altres races no humanes, però tampoc desmenteix la teoria que estan plantejant.