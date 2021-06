La iniciativa 'Obrim els carrers' tornarà al setembre a Barcelona

@EP





La iniciativa 'Obrim els carrers' impulsada per l'Ajuntament de Barcelona s'atura durant els dos mesos d'estiu. Al juliol i a l'agost no hi haurà més talls als carrers de Gran de Gràcia i Creu Coberta i tornarà la circulació normal durant el cap de setmana.





Els dies 26 i 27 de juny han estat els dos últims dies que s'han tallat aquests carrers. La iniciativa de l'ajuntament va tornar a posar-se en marxa el passat octubre per poder habilitar més zones de passeig i oci per als veïns de Barcelona.





La proposta tornarà a estar activa el cap de setmana del 4 i 5 de setembre. El tall de carrers tornarà a situar-se, en principi, en el mateix lloc on estaven ara. La valoració d'aquests mesos per part dels veïns i de l'Ajuntament ha estat molt positiva i fins i tot els veïns han adoptat el lema "quan no passen cotxes, passen coses".