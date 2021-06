Augmenten a més de 800 els casos de Covid en el brot de Mallorca

@EP





El recompte total de casos del 'macrobrot' de Mallorca ja supera els 800 positius en Covid-19, segons han informat els diferents governs autonòmics. A Madrid hi ha comptabilitzats 410 casos, a Galícia 70, al País Basc 126, a la Comunitat Valenciana 104, a Catalunya 64, a Múrcia 20, a Castella-la Manxa 11 i a Aragó 10.





A més, cal sumar 33 casos més que ha comptabilitzat el Govern balear. Els contagiats han estat traslladats a l'hotel pont per a la Covid, Palma Bellver. Així que amb la suma total són 848 casos els que s'han diagnosticat.





La Covid no només està afectant els estudiants, ja que hi ha un dels treballadors de l'hotel que també s'ha vist afectat per aquest 'macrobrot'. Dels 175 treballadors que s'han sotmès al test, de moment, només un ha donat positiu.