Espanya busca els quarts de final de l'Eurocopa davant la Croàcia de Modric

La selecció espanyola vol ficar-se en els quarts de final de l'Eurocopa. Després d'una primera fase de menys a més, el combinat espanyol arriba eufòric després de marcar-li cinc gols a Eslovàquia.





La realitat és que durant tot el torneig el joc ha estat el mateix. Han generat moltes ocasions de gol, han tingut la pilota i han tingut tancats als seus rivals en la meitat de camp, però per algun motiu, la finalització ha fallat. S'ha culpat d'això a Morata o Gerard, però la veritat és que l'equip en conjunt no ha estat encertat.





ELS DUBTES A L'ONZE





Luis Enrique haurà d'apostar per l'onze que hagi vist en millor forma durant aquests tres partits. Sarabia, Dani Olmo, Ferran Torres, Gerard Moreno ... Tots busquen el buit en el trident ofensiu, ja que Morata sembla inamovible. Però no acaben aquí els dubtes, ja que la defensa no s'ha mostrat massa contundent i veurem si el seleccionador s'aplica canvis per millorar aquesta faceta.





CROÀCIA ARRIBA AMB BAIXES





La Croàcia de Dalic arriba en xoc a aquests quarts de final. La selecció croata no ha fet una fase de grups massa brillant. Derrota davant Anglaterra, empat davant la República Txeca i victòria davant Escòcia. Les sensacions no han estat les millors i damunt s'ha caigut de la convocatòria en les últimes hores Ivan Perisic, una de les estrelles, per donar positiu en Covid-19.





El partit es disputarà a les 18.00h de la tarda a l'estadi Parken, de Copenhaguen, a Dinamarca i amb el turc Cuneyt Cakır als comandaments.