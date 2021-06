El Rei reivindica Barcelona com un "centre tecnològic del sud d'Europa"

@EP



El Rei Felip VI ha reivindicat aquest diumenge Barcelona com un "centre tecnològic del sud d'Europa", ha recalcat que el Mobile World Congress (MWC) s'estigui celebrant a la capital catalana i ha defensat que Espanya té la capacitat de liderar la digitalització en Europa, que veu necessària per a la recuperació després de la pandèmia.





Ho ha dit en el seu discurs en el sopar inaugural del MWC, al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona, amb el president del Govern central, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segona, Nadia Calviño; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró; el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent; la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i les alcaldesses de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat (i presidenta de la Diputació de Barcelona), Ada Colau i Núria Marín, entre d'altres.





Durant la seva intervenció en anglès, castellà i català, el Rei ha destacat que la digitalització és un dels pilars del pla de recuperació de la UE, i que "Espanya està ben situada per embarcar-se en aquest procés", a més de ser un gran destí per visitar i treballar.





Felip VI ha constatat que la pandèmia del coronavirus provoca una crisi econòmica a tot el món, però els "temps de crisi poden donar lloc a temps d'oportunitat".





Ha subratllat la resposta que la ciència i la tecnologia han donat davant la crisi sanitària, amb les vacunes i amb la connectivitat que ha permès que el món "se seguís movent quan pràcticament tot s'havia aturat dramàticament".





"Ells, vosaltres, van ajudar a salvar-nos o alleujar els nostres problemes de tantes maneres que no és fàcil de descriure completament en unes poques paraules", tant a nivell professional com en l'esfera privada acompanyant a la gent gran, a la gent als hospitals ja els que estaven sols durant el confinament.





INVERTIR EN EL "FUTUR DIGITAL"



Considera que en aquesta etapa s'ha demostrat la necessitat d'estar connectats, i que el MWC d'aquest any abordarà temes com la intel·ligència artificial, el 5G, el Big Data i l'Internet de les Coses, que transformaran la manera de viure de les persones , sobretot en el moment clau que creu que viu el món, per tal de debatre "per identificar les polítiques més adequades per a una recuperació econòmica sòlida i sostenible".





També ha defensat invertir en el "futur digital" i ha situat Espanya com un dels països d'Europa capaç de dur a terme aquest procés de digitalització que veu necessari després de la pandèmia.





ESPANYA I LA TECNOLOGIA



Ha relatat que Espanya és el líder en el desplegament de xarxes de fibra òptica i que Europa "ha valorat recentment els esforços d'Espanya en l'àmbit de la digitalització per davant dels que han mostrat altres grans països europeus".





A més, ha assegurat que Espanya compta amb empreses líders mundials en l'àmbit de les telecomunicacions i altres sectors estratègics claus per al futur.





Així mateix, ha insistit que Espanya és el líder europeu en 5G i ciberseguretat, que compta amb excel·lents professionals i talent creatiu, a més de ciutats i territoris que són "eixos clau en el mapa europeu d'innovació i digitalització".





Ha afegit que Espanya compta amb altres aspectes rellevants i atractius, com un alt nivell de seguretat pública, així com un entorn de vida atractiu per al treball a distància: "Estic segur que la majoria de vostès estaria d'acord que és un gran lloc per visitar, gaudir i treballar, per a qualsevol que busqui una societat estable, flexible i dinàmica ".





BARCELONA I CATALUNYA



A més, ha situat Barcelona i tot Catalunya com a exemple de visió de futur i de saber-se adaptar a les noves circumstàncies per la pandèmia, i ha fet èmfasi en el paper de la capital catalana com a centre tecnològic europeu.





"(Es) una ciutat reconeguda internacionalment per la seva importància cultural, financera, comercial, turística i d'innovació. Centre tecnològic del sud d'Europa, una ciutat mediterrània, cosmopolita i autèntic motor de Catalunya", ha dit.





El monarca ha subratllat la necessitat d'atendre tots els aspectes de la transició digital, ja que demana garantir l'accés a tota la ciutadania, ajudar a totes les empreses i indústries "a posar-se al dia", fent un especial èmfasi en les pimes, garantir un major esforç en recerca i oferir capacitat i competències digitals a tota la població.





"NO ÉS UN ANY MÉS"



Felip VI ha ressaltat que el MWC se segueixi celebrant a Barcelona des de 2006 i ha agraït a GSMA l'aposta per aquesta edició, després de la cancel·lació de l'any passat pel Covid-19.





ALEGRIA I CAUTELA



"No tot és com era, no estem tots els que voldríem, tot i que aspirem a recuperar en el futur aquesta presència tan important de participants", i ha qualificat d'alegria i gran estímul celebrar aquest congrés, que suposa un pas en la recuperació de la activitat en tots els àmbits, tot i que ha volgut constatar prudència i cautela perquè la pandèmia no s'ha superat del tot.





Per això, ha celebrat que, malgrat haver estat un dels primers esdeveniments que es va cancel·lar a Europa el 2020, sigui un dels primers a recuperar el seu format presencial, i ha defensat que amb el MWC "Espanya renova el seu compromís amb aquest àmbit empresarial de tan alt contingut tecnològic ".