Sánchez: "La unitat d'acció és el camí fèrtil per aixecar un país"

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest diumenge que "la cooperació institucional i la unitat d'acció és el camí fèrtil per aixecar un país".





Ho ha dit en el seu discurs durant el sopar inaugural del MWC, davant del Rei; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; les alcaldesses de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Ada Colau i Núria Marín; i el director general de GSMA Mats Granryd.





Sánchez ha afegit que la unitat ha de servir per convertir Espanya en un país d'oportunitats --sobretot per als joves--, solidari --especialment per als que més han patit la pandèmia-- i resilient.





Al defensar la unitat d'acció, ha al·legat: "Simbolitzant una unió pel bé superior de tots, que són els ciutadans als quals representem" i als --ha dit-- els uneix el mateix desig de la recuperació econòmica, que ha de ser verd, digital i inclusiva.





Ha celebrat precisament que aquest sopar reuneixi a l'alcaldessa de Barcelona, a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, al president de la Generalitat, al Govern d'Espanya i al Rei, "simbolitzant una unió pel bé superior de tots, que és el dels ciutadans ".





"Pel bé superior de tots --ha repetit--, que és el bé dels ciutadans als quals representem i, sobretot i abans de res, el bé dels ciutadans als quals servim".





UN CONGRÉS PRESENCIAL



Ha celebrat que es pugui fer una nova edició del MWC, i "presencialment, demostrant que la recuperació de la normalitat està cada vegada més a prop gràcies al procés de vacunació" a Espanya.





"Tornem un any més a aquesta ciutat meravellosa, alcaldessa" --ha afegit--, per a un congrés que ha definit textualment com a lloc ineludible en les comunicacions mòbils, i referent internacional de primer ordre per la seva enorme projecció i per l'enorme influència de seus resultats.





PANDÈMIA I INTERNET



També ha destacat que el valor de la Xarxa mai ha estat tan important com en la pandèmia, i que la població ha superat l'aïllament "gràcies a les possibilitats de connexió que ofereix Internet".





Davant la pandèmia, ha defensat impulsar polítiques positives i integradores --ha dit-- per la tecnologia i les TIC "bufin a favor del conjunt de la ciutadania, sobretot, d'aquells que tenen menys recursos".





Ha considerat igualment important "la necessària conversa entre institucions, entre les corporacions privades i, sobretot, entre els ciutadans".