TMB multiplica per 6,5 cada euro que rep de l'administració

L'activitat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) genera un valor global de 2.395,6 milions d'euros anuals per al conjunt de Catalunya, segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra-Barcelona School of Management (UPF-BSM).





Metro de Barcelona @ep





L'estudi ha conclòs que l'activitat de l'empresa dinamitza el territori metropolità i tot Catalunya amb la creació d'un valor que multiplica per 6,5 les aportacions rebudes per a la prestació de servei per part de les administracions, ha explicat TMB aquest dimecres en un comunicat.





El document també assenyala que el 2019 TMB va generar amb la seva activitat 22.899 llocs de treball a l'àrea metropolitana i 27.887 a tot Catalunya, el que significa que l'ocupació generada triplica la dimensió de la plantilla directa.





Així mateix, determina que el servei prestat per TMB representa anualment un estalvi en externalitats de 706.500.000 d'euros, el que representa el cost addicional que suportaria la societat si TMB no existís, i per calcular-s'han considerat l'impacte de les emissions de CO2, els temps de desplaçament i els accidents, entre d'altres aspectes.





En línies generals, el text exposa que TMB aporta "un gran valor social i mediambiental, amb especial incidència en aspectes principals com la qualitat de vida, la salut pública i el medi".





Encara que hi ha estudis semblants de l'impacte econòmic d'una empresa al territori, és la primera vegada que es mesura també la contribució d'un operador de transport públic en termes socials i mediambientals.