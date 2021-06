El president de la República Txeca considera que els transsexuals són "repugnants"

El president de la República Txeca, Milos Zeman, ha qualificat aquest diumenge als transsexuals de "repugnants" a l'ésser preguntat sobre la polèmica llei d'Hongria contra la pedofília que redueix significativament el contingut i espai LGTBI en col·legis i mitjans de comunicació.





"Tota operació és un risc i aquestes persones transsexuals són realment intrínsecament repugnants per a mi", ha dit el president txec en una entrevista amb Prima TV recollida pel portal txec 'iDNES.cz'.





Milos Zeman @ep





"Puc entendre a gais i lesbianes ¿però saps a qui no entenc en absolut? Als transsexuals", ha declarat Zeman, al que ha afegit que "si fos una mica més jove, organitzaria una gran manifestació d'heterosexuals a Praga". Així mateix, s'ha referit al fet que li molesten les manifestacions feministes i el moviment #MeToo.





Respecte a la llei aprovada a Budapest, Zeman no veu "cap raó per no estar d'acord" amb el primer ministre hongarès, Viktor Orban, ja que, segons Zeman, el que es busca amb aquesta llei és que els pares i els seus fills no siguin manipulats respecte a l'educació sexual. En aquest sentit, ha considerat que la Unió Europea i els seus estats membres no haurien involucrar-se en els assumptes d'Hongria.





La normativa d'Hongria, que va ser aprovada pel Parlament de país amb tan sol un vot en contra i que ha estat titllada de "vergonya" des de la E, considera que la protecció de la infància passa per "la identitat pròpia segons el sexe de naixement dels menors "i suposa un pas més cap a la completa invisibilització del col·lectiu LGTB.