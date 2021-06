Lluís Cortés deixa de ser entrenador del Barça femení

@EP





L'entrenador del Barça femení, Lluís Cortés, no continuarà al capdavant de l'equip, al qual ha portat aquest 2021 a conquerir un triplet històric, perquè ha assegurat que es veu "amb molt poca energia" per liderar el grup després d'un any "de molt desgast".





"Ara mateix em sento amb molt poca energia per continuar liderant aquest equip. El millor del món necessita un entrenador capacitat per arrossegar, contagiar i transmetre força al grup i jo ara mateix sento que no puc. Ha estat un any de molt desgast i, la veritat i l'únic motiu, és el temps: ho desgasta tot. El que necessita aquest grup per continuar guanyant i competint són canvis i tinc claríssim que un és que faci un pas al costat i que posi el club i l'equip per davant de tot", ha declarat després del partit de Primera Iberdrola contra l'Eibar (9-1).





Cortés va arribar a la banqueta culer al gener del 2019, reemplaçant Fran Sánchez. En la seva trajectòria com a primer tècnic ha aconseguit la primera Lliga de Campions del club, dues Lligues, dues Copes de la Reina i una Copa Catalunya. Tot en 92 partits, dels quals només n'ha empatat 4 i perdut 7, amb un balanç de 397 gols a favor i 53 en contra.





A més, Cortès ha afirmat que la decisió està molt "meditada". "Des de l'endemà de guanyar la Champions que li dono voltes. Tenia clar que no volia comunicar res fins acabar la temporada per no canviar cap dinàmica que pogués destorbar una temporada històrica. Volia arribar fins a l'últim dia provant de guanyar tots els partits i que l'equip no es descentrés", ha indicat.





"Sé que esperar fins a l'últim dia ha tingut conseqüències, de preguntes a jugadores, a membres del staff i del club, quan ells no tenien la resposta. Només la tenia jo i he preferit mantenir-me al marge i no donar cap explicació ni indici per no fer més feble el grup, que pateix de la repercussió mediàtica. Em sap greu si això ha pogut molestar algú", ha afegit.





A més, ha recordat que quan va agafar el lloc de primer entrenador va prometre que "no" el deixaria "fins que aquest equip guanyés la Champions". "Ha estat un període molt bonic per a mi, en què hem viscut coses molt emotives amb aquest grup. Aconseguir aquest primer triplet ens ha fet estar super contents, però també ha estat una temporada molt dura. Vam començar a entrenar el 10 de juliol i han estat fins avui 353 dies de molta feina, esforços, convivència... amb tots els condicionants per la covid. I crec que això ha fet que hagi estat una temporada de moltíssim desgast per a totes, tant físic com emocional", ha apuntat.





"Sé que me'n vaig del millor club i equip del món, però també sé que és la millor decisió per tothom perquè crec que quan es torni a arrencar calen idees i energies noves. És la decisió més adequada. Sé també que no és un adéu, sinó un fins aviat. Sé que els nostres camins amb el club es tornaran a creuar en algun moment, n'estic segur. Crec que hem gaudit i hem fet gaudir. Era l'objectiu d'aquest equip o almenys el meu com a entrenador. Estic molt orgullós que hagi estat així", ha conclòs.