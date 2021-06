Escrivà assegura que al juny es crearan més de 200.000 llocs de treball nets

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha avançat aquest dilluns que l'afiliació a la Seguretat Social tancarà juny amb un creixement desestacionalitzat de més de 200.000 ocupats, en contrast amb els 45.000 nous cotitzants de maig.





Durant un esmorzar organitzat per Nova Economia Fòrum, el ministre ha subratllat que aquesta xifra de 200.000 nous llocs de treball, superior a l'estimada fa una mica més d'una setmana, és "extraordinàriament important" perquè igualarà el total d'ocupats, en termes desestacionalitzats, amb nivells prepandemia.





José Luis Escrivá @ep





"Fa un any les previsions de la majoria dels organismes parlaven de taxes d'atur clarament superiors al 20%, però probablement acabarem l'any amb una taxa d'atur que no estarà molt lluny de la que teníem abans de la pandèmia", ha destacat el ministre, que ha assenyalat que s'està produint una "recuperació molt intensa i un major dinamisme" en aquelles activitats que abans comptaven amb més restriccions administratives, com l'hostaleria.





Aquesta recuperació s'està traduint en la reducció de treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins situar-se entorn als 300.000 treballadors inactius, concentrats sobretot en el sector aeri, agències de viatge, hostaleria i activitats recreatives i d'oci nocturn . "Teníem a 3,6 milions de treballadors en ERTO fa una mica més d'un any. La recuperació ha estat intensíssima", ha destacat el ministre.





Escrivà ha explicat que hi ha al voltant de 150.000 treballadors en ERTO que estan en modalitats no exonerades per la Seguretat Social, xifra que equival "a menys de l'1% de tota l'ocupació a Espanya" i que "probablement reflecteixi empreses i activitats que ja tenien alguna debilitat previia a la crisi ", ha apuntat.





"El percentatge d'empreses que com a resultat de l'Covid pot tenir algun tipus de reestructuració és més baix del que es podria esperar, i jo el situaria en uns 150.000 treballadors", ha indicat el ministre.





Escrivà ha subratllat que a finals d'estiu la situació serà "clarament millor", de manera que al setembre, quan arribi el moment d'analitzar si els ERTO es prorroguen o no, "caldrà discutir el que residualment quedi en els ERTO" i el èmfasi, ha dit el ministre, "caldrà posar-lo en la formació i la recapacitació" dels treballadors que encara segueixin emparats per aquest instrument.