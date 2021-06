Sánchez, en contra de que Junqueras estigui a la Taula de Diàleg

@EP







El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha admès aquest dilluns que va canviar d'opinió sobre els indults per als organitzadors de l'1-O, ja que en el passat els rebutjava però ara considera que l'útil per avançar cap a la convivència és el "perdó" , i per això els ha concedit. Això sí, ha negat que aquesta decisió tingui a veure amb el fet que l'Executiu necessiti al Congrés dels vots d'ERC.





Així ho ha assegurat en una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, en què ha tornat a defensar la mesura de gràcia, i ha aprofitat per avisar la Generalitat que, després d'aquest "exemple clar a favor del diàleg" que ha donat el Govern central, els toca a ells "esforçar-se" i "reconèixer a l'altra part" de la ciutadania catalana que no creu en la independència.





Pel que fa a la taula de diàleg que canalitzarà el diàleg amb la Generalitat, Sánchez ha advertit que si comencen a parlar de les coses que més els separen, no podran aconseguir "un avanç en el camí del diàleg".





I sobre la presència del líder d'ERC, Oriol Junqueras, en aquesta taula, s'ha mostrat contrari al fet que formi part d'aquest fòrum perquè "és una taula entre governs" i perquè a més ell encara té "uns anys d'inhabilitació en el que és la representació institucional, que no lliga amb una representació de l'Executiu català en aquest diàleg ", ha afirmat.