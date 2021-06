Telefónica Tech i IBM presenten solucions basades en Intel·ligència Artifical (IA) i blockchain

IBM i Telefónica Tech han llançat aquest dilluns, en el marc del Mobile World Congress que se celebra a Barcelona, dues noves solucions digitals de núvol híbrida per a empreses en què aplicaran la Intel·ligència Artificial (IA) i el blockchain.





El conseller delegat d'Internet de les Coses i Big Data de Telefónica, Gonzalo Martín-Villa, ha assenyalat en un comunicat que els acords reforcen la seva estratègia per "afrontar amb garanties" la transformació digital i afegir a les seves solucions pròpies els serveis dels seus socis .





Telefónica @ep





Per la seva banda, el director general de Telecomunicacions d'IBM, Steve Canepa, ha apuntat que les dues empreses comparteixen la mateixa visió i considera que les solucions presentades aquest dilluns són "clau per accelerar el valor que Telefónica pot obtenir a l'adoptar una estratègia de núvol híbrida oberta ".





"A l'aprofitar tecnologies com la intel·ligència artificial i el blockchain a través d'una plataforma que permet un desplegament flexible --en les instal·lacions del client o en qualsevol nube--, els clients poden aprofitar i adaptar aquestes noves solucions per recolzar les seves estratègies específiques de innovació ", ha assegurat Canepa.





ASSISTENT VIRTUAL





Una de les solucions creades és un Assistent Virtual amb Inteligenica Artificial que permet agilitzar els serveis d'atenció a client d'empreses i entitats públiques.





Un equip d'IBM Global Business Services (GBS) ha entrenat i implementat la solució utilitzant IBM Watson Assistant i està disponible en Cloud Garden de Telefónica Tech, una plataforma de cloud híbrid que utilitza Red Hat Open Shift.





El sistema està actiu de manera ininterrompuda i pot adaptar-se a diversos casos d'ús i integrar-se de manera segura en diferents processos, pel fet que ha estat construït de manera que té una major flexibilitat.





Entre els beneficis destacats, es busca eliminar els reptes dels llargs temps d'espera i les recerques d'informació freqüent que automatitzarà les preguntes més freqüents.





PLATAFORMA BLOCKCHAIN





Telefónica Tech i IBM han construït una nova solució fent servir IBM Blockchain platform, basada en tecnologies de cloud híbrida, per millorar el control dels actius de les empreses al llarg de la cadena de subministrament.





La solució dota de visibilitat a la cadena de subministrament, d'extrem a extrem, assegura la traçabilitat de qualsevol tipus de material amb un estàndard obert.





Dissenyada per ser personalitzada i escalada, Telefónica Global Technology utilitzeu primer la solució internament i començarà a implementar-la en el seu ecosistema de gestió d'actius i cadena de subministrament a Espanya i Alemanya, amb l'objectiu d'estendre-la a altres operadors de Grup.





A més, Telefónica Tech i IBM exploraran la possibilitat de comercialitzar aquesta solució en el mercat empresarial local i internacional, oferint una solució de plataforma de traçabilitat blockchain que permet a les empreses establir el seu propi ecosistema d'intercanvi segur de dades amb els seus socis de la cadena de subministrament.





UN NOU MARC REGULADOR PER UNA EUROPA MÉS FORT





El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha reclamat aquest dilluns al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona un "nou marc regulador" i "normes de competència" per construir "una Europa Digital Fort" adaptada als canvis tecnològics.





Álvarez-Pallete ha fet també èmfasi en la necessitat d ' "un nou acord digital per gestionar la transició digital amb els valors i les persones al centre" a' El nostre món connectat ', la primera trobada de Congrés, celebrat aquest any en format híbrid després d'haver estat cancel·lat l'any anterior.





El president de Telefónica ha defensat la idea d'una digitalització justa que "cohesioni" i que "no deixi ningú enrere" en un discurs inaugural després del qual també intervindran Stéphane Richard, president de GSMA (organitzadora de l'esdeveniment) i Orange; i Timotheus Höttges, conseller delegat de DT; Yang Jie, president de la Xina Mobile; i Mats Granryd, director general de GSMA.





"La nostra privacitat i les nostres dades individuals formen part de la nostra dignitat. Tenim dret a saber qui els utilitza i com, quant valen i qui es beneficia del seu valor", ha assenyalat el president de Telefónica.





Álvarez-Pallete ha reclamat també que els governs atreguin inversions en "infraestructura digital intel·ligent" per fer possible fer un salt en la digitalització mitjançant l'ús de la Intel·ligència Artificial.





El directiu s'ha mostrat conscient el repte que suposa això, però ha remarcat que "es tracta d'una oportunitat extraordinària", que no es pot perdre.





"Per aconseguir-ho, Europa necessita un sector de telecomunicacions sostenible, en cas contrari ens quedarem més enrere en la cursa mundial pel lideratge digital", ha apuntat.

En aquesta línia, ha destacat el paper del sector de les telecomunicacions durant la pandèmia i la seva bona resposta en el moment de més necessitat.





Així mateix, ha posat èmfasi que la "rellevància econòmica i social" del sector de les telecomunicacions és més gran que mai i que la pandèmia ha suposat un avançament de cinc anys en adopció de la tecnologia.





Álvarez-Pallete ha situat la connectivitat d'última generació com "el primer ingredient" de la nova digitalització intel·ligent que possibilitarà avenços en tecnologies com el 'edge computing', el núvol, la ciberseguretat, l'Internet de les Coses i el big data.





L'increment de dades generades amb aquest major ús de la tecnologia serà transformat en informació per la intel·ligència artificial, el que per Álvarez-Pallete és "la veritable evolució".





"Fins a un 40% del tràfic d'Internet no és humà, sinó que és generat per màquines que parlen entre si", ha precisat com a demostració del que havia explicat prèviament.