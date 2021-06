La nova Llei Sòl evitarà que qualsevol persona pugui recórrer plans urbanístics

@EP





El Govern modificarà la Llei del Sòl per evitar que es qualsevol persona pugui recórrer a un pla urbanístic. Si es detecten irregularitats en aquests plans es pot portar als tribunals sense haver d'estar implicat, ja que l'urbanisme està considerat com una cosa d'interès comú. Això és un altre dels punts que vol modificar la llei. Permetre les anul·lacions parcials, és a dir, que si hi ha alguna cosa irregular pugui esmenar mentre tota la resta segueix endavant.





El que es pretén fer des del departament dirigit per Ábalos és reprendre un projecte anterior del PP, tal com indica l'advocat especialitzat en urbanisme Jaume Doreste. L'acció popular mediambiental està regulada per llei. No obstant això, només poden considerar-acció popular les persones jurídiques sense ànim de lucre, consituidas fa més de dos anys i que acreditin treballar per la protecció del medi ambient.





En aquest sentit, que qualsevol persona pugui recórrer plans urbanístics ha fet que apareguin recurrents habituals. La proposta que va fer el PP preveia la reducció de l'acció pública i la s'assemblava a l'acció popular, cosa que pretén fer el PSOE.





Un cop realitzat aquest canvi, cosa que també es busca és que es canviï la nul·litat. Que pugui arribar a ser parcial i no total, com si succeeix ara que es paralitza tot quan hi ha alguna irregularitat. Bàsicament es persegueix que una petita fallada no et anul·li tot el projecte, ja que això no tindria cap sentit.





No obstant això, també s'insisteix que la modificació que es faci hauria de tenir més en compte els errors que es produeixen, no tant les persones que poden recórrer-lo.