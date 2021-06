107 asseguradores donen 28 milions per ajudar a superar la crisi del Covid-19

@EP





Un total de 107 asseguradores llancen aquest dilluns el programa de donacions Estar Preparats (Per Estar Més Segurs), dotat de 28 milions d'euros i que s'anirà desenvolupant en els propers mesos. Amb aquests diners es pretenen finançar projectes amb els quals recuperar Espanya després de la crisi del Covid-19. En concret, amb el programa volen promoure la conscienciació de la població, pal·liar els efectes socioeconòmics de la pandèmia; també els sanitaris i preparar la població per a futurs riscos.





Ja a la primavera de 2020, el sector de les asseguradores va ajuntar 38 milions d'euros amb els quals va construir una assegurança de vida amb subsidi per ingrés hospitalari per a més d'un milió de treballadors sanitaris. Després d'invertir més de 8,4 milions d'euros, ara s'inicia Estar Preparats (Per Estar Més Assegurances), que té tres línies de treball.





Per començar, aquest projecte té una línia que vol impulsar la investigació i la ciència, ja que és necessari tenir els mitjans materials i humans per poder guanyar-li la batalla a la pandèmia.





D'altra banda, la segona línia de treball està enfocada a l'àmbit social: es destinaran fons per ajudar les persones vulnerables econòmicament i socialment.





El tercer bloc està pensat per a la sensibilització ciutadana. Una idea que consisteix a fer que les persones reflexionin per poder prevenir crisis que puguin arribar en el futur.





Amb tot això es pretén, com dèiem, minimitzar les conseqüències que està tenint en tots els àmbits el Covid-19 i prevenir crisis similars que puguin aparèixer en la societat en els propers anys. Per a això, cal conscienciar els ciutadans i invertir en la investigació científica.





DONACIONS PER A LA INVESTIGACIÓ





Les 107 asseguradores que participen en el projecte donaran un total de 7 milions d'euros a Consell superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Gràcies a aquests diners es podran reforçar els mitjans i els recursos que es dediquen a la investigació de la SARS-CoV-2.





Així, servirà per finançar assaigs clínics de vacunes o les investigacions per trobar fàrmacs antivirals o antiinflamatoris que serveixin per tractar els pacients infectats amb el virus.





A més, el fons solidari ha informat que donarà 3,8 milions a la Creu Roja per col·laborar en projectes d'ocupabilitat, inclusió social, salut i educació.