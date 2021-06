CCOO lamenta profundament l’accident mortal d’un treballador de l’empresa ECO-EQUIP de Terrassa

CCOO Construcció i Serveis lamenta profundament la mort d’un treballador aquest dissabte de l'empresa municipal de Terrassa de recollida de residus i neteja Eco-equip.





L'accident va ser a les 18.30, quan el treballador, de 36 anys i veí de Terrassa, estava conduint un carretó amb un elevador a les installacions de Can Barba, quan, per causes que encara es desconeixen, el treballador va quedar atrapat, produint-li lesions mortals.





@ep





Des de CCOO Construcció i Serveis, volen transmetre el nostre sincer condol a la família i companyes i companys de la víctima.





CCOO a través del comitè d’empresa, ha iniciat els mecanismes per esbrinar les causes de l’accident, i exigeix a l’Administració la màxima celeritat en actuar davant d’aquest lamentable succés, per depurar les possibles responsabilitats de l’accident. Així mateix, reclama a la direcció de l’empresa que s’extremin les mesures de seguretat i es revisin tots els protocols, per evitar que es produeixin nous accidents.