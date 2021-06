Podòlegs alerten de 4 errors que es cometen al calçar a nens i que afecten la seva salut

@EP





L'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) ha advertit de quatre errors a l'hora de calçar als nens a l'estiu i que afecten la salut dels seus peus, entre ells, el intentar que facin servir un calçat semblant al dels seus pares o amb soles excessivament gruixudes o fines.





Segons ha destacat l'organització col·legial en un comunicat, és comú que els pares cometin alguns errors a l'hora d'escollir el calçat d'estiu dels seus fills, el que pot derivar en traumatismes, caigudes freqüents, dificultat per caminar, caminar de forma ortopèdica o alteració de la marxa, per exemple.





També és freqüent que el nen no vulgui caminar o que es toqui el peu amb freqüència. Aquest gest és comú quan tenen dificultat per queixar-se, però senten molèsties al caminar. A més, es pot agreujar alguna patologia o alteració de la marxa que no hagi estat diagnosticada encara.





Els podòlegs han subratllat que els quatre errors més freqüents són intentar calçar als nens amb el mateix estil de calçat que els adults; utilitzar dissenys amb soles extremadament gruixudes, que simulen les xanques, o extremadament fines, que poden permetre que arribi a la planta del peu un vidre o les pròpies pedres del carrer; heretar calçat que ha estat utilitzat per altres nens i utilitzar un altre que no subjecti el turmell.





"És imprescindible que el calçat d'estiu dels nens estigui lligat al turmell. Els nens estan en moviment contínuament, juguen, salten, corren, i necessiten unes sabates o sandàlies que segueixin el moviment del peu i el protegeixin. Les xancletes i els tipus crocs, només són recomanables per a ús curt i puntual en platges o piscines", ha explicat la presidenta de l'ICOPCV, Pilar Nieto.





Des del ICOPCV es recomana que es tinguin en compte algunes recomanacions bàsiques com que la plantilla de les sabates no sigui encoixinada, que tinguin puntera rodona, ampla, alta i reforçada, que la canya sigui alta però que no sobrepassi el taló per darrere, que el folre interior sigui transpirable i sense costures, que la seva forma estigui confeccionada en pell natural i la seva sola sigui de cuir (mai de plàstic), que sigui flexible i antilliscant, i que subjecte bé el peu sense prémer (amb tancaments com velcro, cordons o sivelles).





"És important tenir en compte que els nens tenen morfotipus com els adults i no tot el calçat és vàlid per a tots els nens. Això sí, el que tots han de tenir en comú és la bona subjecció de turmell. En els més petits, que corren i donen girs, un calçat subjecte a l'turmell evitarà possibles torçades i els donarà més seguretat ", ha assegurat Pilar Nieto.





A més, per moments concrets, els podòlegs ofereixen una sèrie de consells. Per a la muntanya, recomanen un esportiu amb tela més fina i amb una bona sola que adherència a la terra i protegeixi els seus dits; en zones urbanes o de platja, es pot optar per un calçat de tela tancat o una sandàlia de pell i per als nens que tinguin menys habilitat de moviment o caiguin més, es recomana utilitzar un tipus de sandàlia o xancleta ros, fresca però mantingui el peu amb molta subjecció.





Per donar passejades curtes, s'aconsella un calçat de pells naturals, que pot ser combinat amb teles, encara que cal tenir en compte que podran aparèixer les primeres rascades i per a nens amb pells atòpiques, es recomana provar el calçat primer per casa per veure que no tenim excessius frecs o petites taques eritematoses.