Creen una 'app' per al seguiment dels malalts de VIH en situació estable

@EP





El grup de Bioenginyeria i Telemedicina del CIBER de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BBN) de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) ha participat en el disseny, implementació i desplegament d'una aplicació mòbil per al seguiment dels malalts de VIH a situació estable.





Com a part de la 'eHealth', les solucions de salut mòbil ( 'mHealth') que impliquen l'ús de dispositius portàtils com mòbils i tablets, permeten monitoritzar i intervenir de forma remota, amb un impacte positiu en els resultats clínics i millores en la atenció dels pacients.





En concret, la 'app', anomenada 'emergeix', s'ha validat en un estudi de cohorts prospectiu amb 2.251 pacients a tot Europa amb VIH estable, utilitzada per més de 20 doctors durant 30 mesos i ha estat integrada amb els sistemes d'informació de cinc hospitals a Espanya, Bèlgica, Croàcia, Anglaterra i Portugal.





"L'objectiu és demostrar que aquest model de cura és beneficiós per als pacients i rendible per als proveïdors de serveis sanitaris al reduir les consultes presencials, al temps que millora la qualitat de vida dels pacients. Així, aquesta plataforma ha estat considerada útil i còmoda per la majoria dels usuaris i el 94,2 per cent dels pacients es la recomanaria a una altra persona ", ha dit l'investigador del CIBER-BBN a la UPM, Enrique Gómez.





Gràcies a aquesta plataforma, es proporciona una atenció mèdica adequada a les persones que viuen amb una infecció estable pel VIH a través de les eines de 'mHealth', com dades de medicaments, cites i resultats d'analítiques. Aquests s'envien juntament amb un missatge del metge que proporciona als pacient la informació necessària per comprendre les dades.





Al respecte, Gómez ha dit que el projecte ha demostrat que l'autocura millora l'estat de salut i la qualitat de vida, al temps que disminueix la recurrència i costos de l'assistència sanitària.





"Aquests aspectes són claus especialment en aquells pacients que requereixen tractament a llarg termini, generalment amb múltiples medicaments, que tenen efectes secundaris i interaccions potencials que poden influir en l'adherència del pacient al tractament, com és el cas de VIH", ha recalcat.





Aquesta malaltia té una esperança de vida normal en les persones que compten amb accés a proves, tractament i atenció, com a la Unió Europea, on s'estima que 2,5 milions de persones viuen amb el VIH, sent ateses cada 3-6 mesos atenent a les directrius europees.





La majoria d'aquests pacients compten amb una càrrega viral gairebé indetectable gràcies al tractament amb antiretroviral i també busquen minimitzar l'impacte de la malaltia en les seves vides, com pel que fa a efectes secundaris dels medicaments, problemes psicosocials, estigmatització o visites a l'hospital, d'aquí la rellevància de 'emergeix' per pal·liar aquests aspectes.





Aquesta plataforma és un sistema segur, que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), amb un conjunt complet de funcionalitats que podria adaptar-se fàcilment a altres condicions clíniques i sistemes de salut gràcies a la seva arquitectura tècnica modular. Amb l'objectiu d'expandir aquest nou paradigma de cura, el projecte 'emergeix' ha creat una companyia sense ànim de lucre, emergeix mHealth.





Es pretén amb això garantir que els serveis són accessibles per a la comunitat sanitària a Europa i internacionalment així com promoure noves activitats d'investigacions que portin a adquirir evidència clínica al voltant dels beneficis de la tecnologia 'mHealth' en l'àmbit sanitari.