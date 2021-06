L'Audiència Nacional confirma el processament de Boye per blanqueig de capitals

La Sala Penal de l'Audiència Nacional (AN) ha ratificat aquest dilluns el processament de l'advocat Gonzalo Boye per un presumpte delicte de blanqueig de capitals amb què hauria afavorit a l'organització del narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, conegut com a 'Sito Miñanco'.





Gonzalo Boye @ep





La titular del Jutjat d'Instrucció Número 3 de l'Audiència Nacional, María Tardón, va processar Boye per la seva suposada participació en l'operatiu per recuperar 889.620 euros que la policia havia confiscat a membres de l'organització de 'Sito Miñanco' a l'aeroport de Barajas que els portaven ocults en una maleta.





Boye i dos advocats estan processats per la seva presumpta implicació en l'elaboració de documents i contractes de compravenda de lletres de canvi per recuperar els diners aprehès per la policia. A més, hi ha altres 45 persones físiques i unes altres 5 jurídiques processades en aquesta causa.





L'advocat, que acusa de parcialitat a Tardón, va recórrer el seu processament, però la Sala penal l'ha rebutjat argumentant que en aquest moment processal no es valora la culpabilitat o innocència del processat, sinó si hi ha indicis suficients per seure a la banqueta de els acusats.





En aquest sentit, els magistrats han assenyalat que els informes de la UDEF reconstrueixen la vida mercantil de les lletres de canvi emeses en garantia de préstecs hipotecaris i com posteriorment "van ser utilitzades per l'entramat criminal, per facilitar les activitats encaminades a la recuperació de diners intervingut a Barajas seguint les instruccions de Prat Bugallo, presumptament transmeses per García Arango i dirigides pel recurrent ".





La Sala ha coincidit amb la instructora en que d'aquests informes i altres diligències, juntament amb les vigilàncies, els seguiments i els contactes mantinguts entre els processats, es pot inferir "la concurrència d'indicis racionals que permeten vincular el senyor Boye amb els fets i amb els delictes pels quals ara se li processa ".