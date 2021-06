El Banc Santander retorna 2.900 euros a un soci de FACUA que va ser víctima d'una estafa de 'phishing'

Després de la intervenció de FACUA Castella i Lleó, Banc Santander ha tornat 2.929 euros a un usuari per càrrecs indeguts a la targeta fa un any després d'haver estat víctima de phishing, un dels mètodes més recurrents per estafar de manera cibernètica, que consisteix a obtenir dades personals i bancàries de forma fraudulenta.





Alberto RR, resident a Palència, va rebre al maig de 2020 un correu electrònic que simulava estar enviat pel banc Santander. Aquest correu li indicava que el seu compte estava bloquejada i que disposava d'un enllaç de desbloqueig, a què va decidir accedir sense adonar-se que es tractava d'un correu electrònic fraudulent.





Banc Santander @ep





Més tard, va descobrir que se li havia extret un total de 2.929,92 euros del seu compte bancari. L'usuari no havia autoritzat en cap cas aquesta extracció, ni l'entitat bancària li havia sol·licitat que la aprovés.





Un cop descobert el frau informàtic, Alberto es va dirigir al seu banc en reiterades ocasions, però no li van oferir cap solució. En paral·lel, va interposar una denúncia també a la Guàrdia Civil de Dueñas (Palència).





Va ser llavors, al juny de 2020, quan va decidir acudir a FACUA Castella i Lleó perquè exercís accions en defensa dels seus drets. L'equip jurídic de l'associació es va dirigir aquest mateix mes al Santander per instar-lo que tornés immediatament a l'usuari els diners i, alhora, el va posar en coneixement del Banc Santander. L'entitat, però, va considerar que no era responsable del perjudici sofert per l'usuari.





El banc no va oferir cap solució





Al no obtenir una resposta satisfactòria, l'associació es va dirigir, a l'octubre de 2020, a el Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions de el Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya. FACUA Castella i Lleó va al·legar que "d'acord amb els criteris de el Banc d'Espanya, indicats reiteradament en les seves memòries anuals de reclamacions, les entitats bancàries han de donar les instruccions oportunes perquè s'aboni en el compte dels seus clients l'import defraudat amb la seva targeta i que li ha estat carregat indegudament ".





Així queda estipulat en l'article 36 de Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents, que recull que "les operacions de pagament es consideraran autoritzades quan l'ordenant hagi donat el consentiment per a la seva execució ", circumstància que no s'havia produït en aquest cas, ja que s'havia produït després d'haver estat Alberto víctima de phishing.





De la mateixa manera, l'article 43 estableix que en aquestes circumstàncies "l'usuari de serveis de pagament obtindrà la rectificació per part del proveïdor de serveis de pagament d'una operació de pagament no autoritzada o executada incorrectament únicament si l'usuari de serveis de pagament s'ho comunica sense demora injustificada, quan en tingui coneixement de qualsevol d'aquestes operacions que sigui objecte de reclamació ", mentre que l'article 45 indica que" en cas que s'executi una operació de pagament no autoritzada, el proveïdor de serveis de pagament de l'ordenant tornarà a aquest l'import de l'operació no autoritzada de seguida ".





Per tant, correspon al proveïdor de servei de pagament demostrar que l'operació va ser realitzada de forma òptima, registrada amb exactitud, comptabilitzada i que no es va veure afectada per una fallada tècnica o qualsevol altra deficiència.





Després de ser notificada pel Banc d'Espanya, l'entitat va informar que, un cop revisat l'assumpte, procedirien a lliurar a Alberto els 2.929 euros. "Hem d'indicar que [...] hem cursat instruccions a la unitat interna corresponent perquè procedeixi a abonar l'import reclamat", assenyalava el banc.





Finalment, al maig de 2021, després de la intervenció de FACUA Castella i Lleó, l'afectat ha comunicat a l'associació que Banco Santander li ha reemborsat els gairebé 3.000 euros que li van sostreure fraudulentament del seu compte.





"Estic molt satisfet amb FACUA perquè han aconseguit el que jo donava per perdut", afirma Albert.