Dimiteix el primer ministre de Suècia una setmana després de perdre una moció de censura al Parlament

El primer ministre de Suècia, Stefan Löfven, ha dimitit aquest dilluns una setmana després de perdre una moció de censura al Parlament, sense anunciar una data per a unes possibles eleccions anticipades al país europeu.





"He demanat ser destituït com a primer ministre", ha dit Löfven en una roda de premsa en la qual ha afegit que "amb un any fins a les pròximes eleccions i enmig d'una pandèmia, uns comicis anticipats no són la millor opció".





Stefan Lofven @ep





"Sempre he dit que hem de buscar el millor per al país, no podem entrar en jocs polítics. Estic convençut que això és el millor per al país", ha assenyalat, tal com ha recollit el diari suec 'Aftonbladet'.





Així, ha sostingut que aquesta decisió "és la més difícil" que ha hagut d'adoptar fins avui i que el president del Parlament "ha de començar a proposar un primer ministre que compti amb el suport del Riksdag".





El Partit de l'Esquerra va promoure la moció de censura contra Löfven arran d'un desacord sobre la normativa que havia de regir el preu dels lloguers en els pisos de nova construcció.





Altres formacions van aprofitar la iniciativa per tombar Löfven, al capdavant d'un govern en minoria. La proposta va rebre el suport de 181 diputats, sis per sobre de la majoria necessària per tirar endavant la moció de censura.