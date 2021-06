Detingut un home per oferir estupefaents a menors a canvi de favors sexuals

Agents de la Policia Local de Gijón han detingut aquest passat dissabte un home de 34 anys, IAL, veí d'Oviedo, per suposadament haver intentat obtenir favors sexuals de diversos menors a canvi d'estupefaents.





Els fets van tenir lloc al carrer doctor Aquilino Hurlé, cap a les 22.30 hores, segons una nota de premsa de l'Ajuntament de Gijón. Els menors, d'edats compreses en l'entorn dels 15 anys, es van refugiar en un bar davant l'assetjament de el detingut, que va intentar també accedir a l'establiment.





Policia Local de Gijón @ep





Va ser la propietària d'aquest la que l'hi va impedir i va trucar a la Policia Local, que va acudir immediatament a el lloc, procedint a la detenció de l'home, malgrat la seva resistència. En l'escorcoll se li va confiscar una paperina de cocaïna i un cigar d'haixix.





CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA





A més, la Policia Local va detenir sis persones al llarg de tot el cap de setmana per diferents delictes contra la seguretat viària.





Referent a això, a les 01.20 hores d'aquest passat dissabte, es va detenir SGA, de 25 anys i veí de Gozón, quan era interceptat circulant pel carrer Martín quan quintuplicava la taxa d'alcohol permesa.





Així mateix, es va procedir a la detenció, a les 10.35 hores de dissabte mateix, de FJFM, de 27 anys i veí de Gijón, que va ser sorprès al carrer Ana María conduint sense punts al carnet.





Ja a la matinada diumenge van ser detinguts dos homes, un a l'avinguda del Llano i un altre al carrer Rodríguez Sant Pere, amb una hora i mitja de diferència, per triplicar la taxa d'alcohol tots dos conductors.





D'altra banda, va ser detingut el conductor d'una motocicleta, JEPC, de 19 anys i veí de Gijón, després de topar, a les 13.40 hores d'aquest passat diumenge, al carrer Aragó, contra un turisme.

L'arrestat no comptava amb permís de circulació. Amb ell, a la motocicleta, anava també el seu pare, que va reconèixer que el seu fill no tenia permís i també va ser detingut com a cooperador necessari de delicte.





A més, la Policia Local va denunciar a sis locals d'hostaleria per incompliment de normes administratives, als carrers José García Bernardo, Marquès de Sant Esteve, Roncal, Rodríguez Sant Pere, Anselmo Cifuentes i avinguda de Pablo Iglesias.