L'obesitat causa malalties d'adult en nens i adolescents

L'obesitat infantil és l'excés de greix i pes en nens, cosa que pot esdevenir un problema seriós al derivar en patologies com la diabetis. Encara que des 2011 s'ha vist un descens en el percentatge de nens amb sobrepès i obesitat, aquest encara segueix sent elevat.





Així, al setembre de 2020 es van publicar els resultats de l'últim estudi ALADÍ 2019, un estudi epidemiològic i transversal de les mesures antropomètriques d'escolars d'entre 6 i 9 anys. En total es van analitzar els casos individuals de 16.665 nens d'aquestes edats i es va concloure que el 23,3% té sobrepès i el 17,3% obesitat. És a dir, quatre de cada deu nens pesen més del que els correspondria per edat i alçada.







A més, això no és un problema que afecti únicament a aquesta franja d'edat. Segons l'INE, al voltant del 20% dels adolescents també pateix problemes de pes. Una cosa que es tradueix en el fet que Espanya és el quart país d'Europa amb major percentatge d'obesitat infantil.







La pandèmia, d'altra banda, ha agreujat aquest problema. I és que amb el confinament molts nens han augmentat de pes -es calcula que al voltant del 90% - perquè han passat moltes més hores a casa, han disminuït el temps dedicat a fer esport i han canviat els seus hàbits d'alimentació.





ELS NENS PATEIXEN PATOLOGIES D'ADULTS





Segons l'estudi ALADÍ, 9 de cada 10 pares de nens amb sobrepès i 4 de cada 10 dels que pateixen obesitat veuen el pes dels seus fills normal. Però res més lluny de la realitat: aquest problema pot portar els nens a tenir patologies greus com poden ser la hipertensió, el colesterol o la diabetis del tipus 2.





De fet, cada vegada són més els pediatres que han d'atendre a les seves consultes a nens que pateixen aquestes patologies. Unes malalties que, tot i que en principi s'associen a l'edat, s'estan començant a veure ara en nens i adolescents per culpa de l'excés de pes. Al voltant del 40% de nens amb sobrepès té ja prediabetis.





Els experts adverteixen que es tracta d'alguna cosa seriosa i que l'aparició d'aquestes patologies a edats primerenques pot influir en la seva esperança de vida: es pot escurçar. La hipertensió i la diabetis, per exemple, fan pitjor la qualitat de vida dels que les pateixen i estan vinculades a altres malalties que provoquen morts de gent més jove.





Però això no és tot, sinó que el sobrepès i l'obesitat infantil poden causar altres problemes en els nens. Pot alterar-los la son i el descans i provocar-los problemes en els ossos i en les articulacions, malalties cardiovasculars, problemes hepàtics com fetge gras, dificultat per respirar, maduresa prematura o irregularitat en els cicles menstruals de les nenes.





Tot això, a més, pot derivar en un altre tipus de problemes: els trastorns mentals o alimentaris. Els nens amb sobrepès i obesitat són més propensos a la depressió o el desànim, a més de a patir trastorns com la bulímia o l'anorèxia nerviosa.





A més, coincideixen els experts en que un nen obès segurament sigui un adult obès, ja que una vegada s'agafen quilos d'aquesta manera costa molt canviar l'estil de vida i perdre'ls.





MÉS POBRESA, MÉS OBESITAT





Les causes de l'excés de pes i l'obesitat infantil són, principalment, les mateixes que les dels adults: mala alimentació i falta d'hàbits saludables. Així ho confirma l'informe ALADÍ 2019, en què es reflecteix que el 18,5% de les famílies més humils acudeix mínim un cop per setmana a un establiment de menjar ràpid mentre que això només ho fan el 10,7% de les famílies més benestants.





A més, pel que fa al consum de llaminadures, els resultats diuen que el 11,5% de nens de les famílies del primer grup les mengen diverses vegades al dia mentre que només el 3,9% dels menors de les famílies del segon grup ho fan.





D'altra banda, per a les famílies amb menys recursos econòmics és més difícil apuntar els nens a activitats extraescolars en les que facin esport, per exemple. D'aquesta manera, aquests petits solen passar més hores quiets, el que influeix en l'augment de pes.