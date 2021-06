Mobile World Capital Barcelona presenta una demo hologràfica amb 5G en el MWC21

@EP





Mobile World Capital Barcelona, amb la col·laboració de Vodafone i Newtonlab Space, han presentat 5G Hologram, un projecte que mostra la importancia que por tenir la tecnologia hologràfica combinada amb la tecnologia 5G. Portl, l’holograma presentat en el MWC Barcelona 2021, revolucionarà el món de l’entreteniment i de les comunicacions interpersonals.





Gràcies d'una banda a la baixa latència o retard i a d'altra banda a l’alta velocitat de la xarxa comercial 5G de Vodafone, la comunicació d’imatges hologràfiques pot transmetre senyals de vídeo 3D amb moltes dades. Això pot fer que millori molt la qualitat del servei.





Amb grans quantitats de dades en temps real, les tecnologies immersives estan preparades per a un ampli ús comercial. La tecnologia immersiva i la telepresència influiran en la forma en la qual els productors de continguts, les marques i moltes indústries es dirigeixen al mercat.





Eduard Martín, CIO i director de 5G de Mobile World Capital Barcelona, ha dit el següent al respecte: “S’està avançant molt ràpidament en aquesta tecnologia i estem segurs que aquest és el camí a seguir. No sabem si serà d’aquí a 5 anys, però el que sí que sabem és que la tecnologia hologràfica és aquí per quedar-se i revolucionarà no només la indústria de l’entreteniment, sinó les comunicacions en general”.





La cabina hologràfica



A través de Portl es poden projectar continguts en 3D i fins i tot una persona a mida real, cosa que farà possible la telepresència d’alt nivell en temps real mitjançant la tecnologia 5G.



D'altra banda, Portl té una càmera i dos altaveus que, juntament a la tecnologia 5G, permet interacció en temps real entre el públic físic davant del dispositiu i la persona projectada com a holograma que es troba a l’estudi de captació, sense importar on estigui. La resolució i la qualitat d’imatge en l’holograma és màxima, així com la immediatesa del retorn que és essencial per a la interacció en temps real.