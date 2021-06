CaixaForum inaugura l'exposició fotogràfica Planeta Barrio

@Fundaciolacaixa





Aquest dilluns CaixaForum Barcelona inaugura l'exposició Planeta Barrio, que neix d'un projecte participatiu de creació fotogràfica. Aquest projecte està dirigit per adolescents vulnerables i impulsat per Fundació La Caixa i la Fundació Photographic Social Vision.





Durant cinc mesos han treballat amb deu nois i noies d'entre 13 i 15 anys, tots del barri de la Marina de Barcelona. Durant aquest temps els adolescents han experimentat amb el món de la fotografia per aprendre a expressar-se a través d'ella. També els ha servit per conèixer-se millor a ells mateixos i per a entaular relacions amb els altres nois.





Les fotos estaran exposades fins al dia 5 de setembre a la porta d'entrada de CaixaForum. La visita a l'exposició serà gratuïta.