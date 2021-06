Álvarez-Pallete: "Cal portar ja la digitalització al següent nivell amb la Intel·ligència Artificial"

@EP





El president de Telefónica , José María Álvarez-Pallete , ha intervingut en la primera jornada del

Mobile World Congress, durant la sessió 'El nostre món connectat' i ha destacat la importància d'una transformació digital. "Aquesta revolució digital és una oportunitat única a la vida per reimaginar el futur. Amb les grans oportunitats ve una gran responsabilitat. Fem-honor ", ha declarat.





Álvarez-Pallete ha dividit la seva compareixença en tres conceptes: Rellevància, reclamació i revolució. Així, ha recalcat la importància de les xarxes de telecomunicacions després de superar les proves a les quals les van sotmetre. "Quan més se'ns necessitava, estàvem allà", ha dit, remarcat la rellevància d'aquestes companyies.





"Fins a un 40% del tràfic d'Internet no és humà, sinó que és generat per màquines que parlen entre si", ha afirmat. Després d'això, ha opinat que es "produirà una enorme quantitat de dades que poden ser transformats en informació per la Intel·ligència Artificial". Unes dades que, segons ha precisat, s'han de transformar en coneixements, de manera que s'ha de fer una digitalització intel·ligent.





Un nou marc regulador







D'altra banda, Álvarez-Pallete ha explicat que la connectivitat d'última generació és "el primer ingredient" de la nova digitalització intel·ligent. També són importants per aconseguir-les "tecnologies com el Edge Computing, el núvol, la ciberseguretat, IOT i Big Data". Finalment, s'ha referit a una previsió d'un substancial increment de les dades generades per la digitalització i transformats en informació per la Intel·ligència Artificial.





Pel que fa a la reclamació, el segon dels conceptes en què ha basat el seu discurs, ha explicat que necessiten un nou marc regulador. "Reclamem un nou marc regulador i normes de competència per construir una Europa digital fort", ha demanat.





Finalment, ha assenyalat que aquests canvis són els que poden portar a la Revolució Digital, que pot transcendir la seva dimensió i assolir una Revolució Intel·ligent. En aquesta línra, ha dit:



"Necessitem un nou Acord Digital per gestionar la transició digital amb els valors i les persones al centre".







Impulsada per la seva missió de "fer un món més humà connectant la vida de les persones ', Telefónica promou una digitalització justa, inclusiva i sostenible, de tal manera que el digital pugui exercir també d'eix vertebrador i cohesionador si és conduït amb altura de mires .