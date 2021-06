4 obres de Gaudí que has de visitar a Barcelona

En moltes ocasions no coneixem qui són els artistes que es troben darrere dels monuments que visitem en els nostres viatges. Però no passa el mateix quan parlem de Barcelona i de Gaudí: són moltes les persones que cada any visiten la capital catalana per veure de prop les peculiars obres d'aquest arquitecte.





Així, la Sagrada Família o el Parc Güell són dos dels llocs més visitats de Barcelona. Però, a més d'aquestes, són unes quantes més les construccions d'estètica pintoresca que aquest artista va deixar a la ciutat. Parlem de quatre de les que no et pots perdre.





Casa Vicens





Pexels





Aquesta obra data d'entre 1883 i 1888 i va ser una de les primeres de Gaudí. El seu estil encara no estava desenvolupat del tot, però tot i això ja va demostrar que aquest seria molt personal, doncs ja estaven present el mosaic i els colors vius.







Casa Milà





Pixabay





Més coneguda com La Pedrera, aquest edifici va ser construït entre els anys 1906 i 1912, a més de declaradio Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1984. Habilitat com a museu, aquest edifici tan particular compta amb una estructura de columnes sense murs de càrrega. A més de la seva façana ovalada, que et convidarà a observar-la detingudament abans d'entrar, també disposa d'una terrassa amb vistes de Barcelona.





Palau Güell







@catalunyapress





Forma part de la llista de monuments Patrimoni de la Humanitat des de 1984 i va ser un encàrrec que li van fer a Gaudí per servir de llar a la família Güell. Situat en un dels carrers perpendiculars a la Rambla, aquest edifici és, per a molts, un imprescindible si es vol comprendre la resta de les obres de l'arquitecte.





Casa Batlló





Pixabay





En ple Passeig de Gràcia es troba un altre dels edificis més simbòlics de l'arquitectura de Gaudí: la Casa Batlló. Balcons de ferro, mosaics de colors o frisos amb formes d'animals són els protagonistes d'aquest edifici tan pintoresc.