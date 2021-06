El Port de Barcelona recupera la seva activitat creuerística

El Port de Barcelona recupera de mica en mica la seva activitat creuerística. Amb aquesta finalitat ha treballat amb navilieres i agents del sector de creuers per a reprendre l'activitat de forma esglaonada, sostenible i segura. Després de l'arribada MSC Cruises i la seva MSC Grandiosa el passat dia 26 està prevista l'arribada del Mein Schiff 2 de TUI el 29 de juny; el Costa Smeralda de Costa Cruceros el 5 de juliol; el AidaPerla, de la companyia Aida Cruises, el 9 de juliol; i a l'agost començaran a arribar vaixells de les companyies americanes, el primer, el Harmony of the Seas, de Royal Caribbean, el 15.





Segons Carla Salvadó, sotsdirectora general de Comercial i Màrqueting del Port, "no podem avançar encara un nombre perquè a hores d'ara seguim treballant amb les navilieres per anar introduint vaixells a poc a poc, però hem treballat per dur al Port de Barcelona els vaixells menys contaminants que naveguen en aquests moments ". Salvadó va afegir que "la feina feta fins ara ens permet garantir la seguretat de passatgers, tripulacions, treballadors del port i ciutadans des d'un punt de vista sanitari. Però també garantir que l'operativa dels vaixells, tot i els nous protocols existents, serà àgil i que les infraestructures i serveis funcionaran a la perfecció ".





El director general de MSC Cruceros i Carla Salvadó





A part de les mesures d'higiene bàsiques, com l'ús de mascareta, gel hidroalcohòlic o distància de seguretat, les companyies de creuers estan obligades a informar sobre el seu pla de salut, aprovat per l'estat de bandera, i garantir la seva implantació. Això inclou informació específica sobre els mitjans sanitaris amb què compta el vaixell i capacitat de diagnòstic a bord; informació sobre els procediments de la companyia de creuers previs a l'embarcament de passatgers; una assegurança per a passatgers i tripulants que es farà càrrec de totes les despeses d'allotjament, manutenció i assistència mèdica de contagiats asimptomàtics que no requereixen ingrés hospitalari i igualment, per als contactes estrets que hagin de fer quarantena; i l'ingrés hospitalari dels casos positius de Covid-19 en els quals sigui necessari. Per part de les terminals, també tenen les seves pròpies mesures sanitàries pel que fa als passatgers, així com protocols de desinfecció de maletes i instal·lacions.





Durant els mesos que l'activitat de creuers ha estat paralitzada, el Port ha realitzat nombroses obres de millora a la zona de moll adossat destinada a aquest trànsit amb una inversió de 2,6 milions d'euros en el sistema d'amarratge a les terminals per incrementar la seguretat en el atracada; s'ha treballat en la millora de l'accessibilitat a la zona, fet que ha suposat una inversió d'1,22 milions d'euros; i s'ha dut a terme la consolidació de la tercera fase de l'ampliació del moll adossat per 2'6 milions d'euros.





L'activitat creuerística suposa més de 9.000 llocs de treball i una facturació anual de 1.083 milions d'euros i una contribució al PIB català de 562 milions d'euros.