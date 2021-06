Detingut per abusar d'una jove, insultar-la, colpejar-la i intentar robar el seu mòbil

Agents de la Policia Local de Sevilla han detingut un home de 26 anys d'edat com a presumpte autor d'abusos sexuals a una jove de 25 anys d'edat, a la qual a més hauria colpejat per robar-li el seu telèfon mòbil quan va intentar fotografiar per denunciar-ho.





Els fets, segons la Policia Local, van succeir al voltant de les 2,00 hores de la matinada d'aquest diumenge passat, quan una patrulla que es trobava a l'avinguda de la Palmera i els agents van observar que un vehicle que estava ocupat per tres joves i que tenia els llums apagats, sortia de forma brusca ia velocitat excessiva de la Glorieta Simón Bolívar cap a la Glorieta dels Mariners Voluntaris. Abans d'arribar a aquest punt, el vehicle va canviar bruscament de sentit cap a l'avinguda de la Palmera.





Davant d'això, els agents van emprendre una persecució per donar-li l'alt i en el transcurs de la mateixa van rebre un comunicat per l'emissora policial en què s'informava d'un possible episodi de violència de gènere a la Glorieta de Simón Bolívar, en el qual es aportaven dades del pressumpte agressor i del seu vehicle, que coincidien amb el que estaven seguint.





La persecució va prosseguir fins a l'avinguda de Jerez ia l'altura de la barriada dels Bermejales els agents, amb ajuda d'una altra patrulla, van aconseguir atrapar al cotxe en fugida. En el seu interior es trobava el presumpte agressor i dos joves de 25 (conductor) i 22 anys.





Segons la denunciant, caminava en companyia de tres amigues a l'altura de la Glorieta Simón Bolívar quan va ser abordada per l'esquena pels tres joves, que els van insultar. Un d'ells li va fer tocaments a les seves zones íntimes i quan la noia va treure el telèfon per fotografiar-i trucar a la policia, l'individu va reaccionar de forma violenta colpejant suposadament a la cara i va tractar de sostreure el telèfon, cosa que no va aconseguir. Després d'això, tant el presumpte agressor com els seus dos acompanyants van marxar del lloc en un vehicle del qual va aportar descripció.





El detingut va aportar al principi una identitat falsa, si bé en el curs de les actuacions es va comprovar la seva veritable identitat i que comptava amb una vintena de detencions, l'última per maltractaments. A més, tenia dos requisitòries per part de tres jutjats diferents.





L'edil de Governació i Festes Majors, Joan Carles Cabrera, ha destacat "la ràpida actuació de la Policia Local, una cosa fonamental en aquest tipus de comportaments cap a les dones".





Per la seva banda, el conductor del vehicle no tenia permís de conduir i va donar positiu en la prova d'alcoholèmia, el que es va posar en coneixement de l'autoritat judicial.