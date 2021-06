Descobreixen canvis estructurals en les variants Alfa i Beta de la SARS-CoV-2

Un estudi de l'Hospital Infantil de Boston (Estats Units) ha revelat noves propietats de les variants Alfa (abans Regne Unit) i Beta (abans Sud-àfrica) de la SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. A més, suggereix que les vacunes actuals poden ser menys eficaços contra la variant Beta.





Les proteïnes d'espiga, en la superfície de la SARS-CoV-2, són les que permeten a l'virus adherir-se i entrar en les nostres cèl·lules, i totes les vacunes actuals estan dirigides contra elles. Aquest nou estudi, publicat a la revista 'Science', va utilitzar la criomicroscopía electrònica (va criar-EM) per comparar la proteïna pic de virus original amb la de les variants Alfa i Beta.





Les troballes estructurals indiquen que les mutacions en la variant Beta (també coneguda com B.1.351) canvien la forma de la superfície de l'espiga en certs llocs. Com a resultat, els anticossos neutralitzants induïts per les vacunes actuals són menys capaços d'unir-se al virus Beta, el que pot permetre evadir el sistema immunitari fins i tot quan les persones estan vacunades.





"Les mutacions fan que els anticossos estimulats per la vacuna actual siguin menys eficaços. La variant Beta és una cosa resistent a les vacunes actuals, i creiem que un reforç amb la nova seqüència genètica pot ser beneficiós per a protegir contra aquesta variant", apunten els científics .





No obstant això, l'estudi també va descobrir que les mutacions en la variant Beta fan que l'espiga sigui menys eficaç per unir-se a la ACE2, el que suggereix que aquesta variant és menys transmissible que la variant Alfa.





Pel que fa a la variant Alfa (B.1.1.7), l'estudi confirma que un canvi genètic en l'espiga (una única substitució d'aminoàcids) ajuda a virus a unir-se millor als receptors ACE2, fent-lo més infecciós. No obstant això, les proves indiquen que els anticossos provocats per les vacunes existents encara poden neutralitzar aquesta variant.





Per ser una amenaça més gran, segons els investigadors, una variant de la SARS-CoV-2 hauria de fer tres coses: propagar-se més fàcilment, evadir el sistema immunitari de les persones vacunades o exposades prèviament al COVID-19, i causar una malaltia més greu . Afortunadament, les variants Alfa i Beta no compleixen tots aquests criteris.





"Les nostres dades suggereixen que la combinació més problemàtica d'aquestes mutacions no està present en les variants existents examinades aquí", ressalten els investigadors. L'equip també té previst informar de les estructures d'altres variants preocupants, inclosa la variant Delta (B.1.617.2), en un futur pròxim. Aquestes investigacions encara estan en curs.