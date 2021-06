El Tribunal de Comptes anunciarà demà la despesa total del Diplocat

@EP





Un total de 42 exalts càrrecs independentistes, entre els quals es troben els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, a més dels recentment indultats Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva, coneixeran demà la quantitat a la qual ascendeix exactament la liquidació provisional que ha fixat el Tribunal de Comptes per la seva responsabilitat comptable en el presumpte desviament de fons per a les anomenades 'ambaixades catalanes' i al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat.









Aquesta quantitat, que podria superar els cinc milions d'euros, se suma als 4,1 milions d'euros que la instrucció del tribunal comptable va calcular que va costar el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 i que ja van ser consignades per persones de l'entorn independentista.





En el tràmit de demà s'ha citat a les 9.30 als representants legals d'aquestes més de quaranta persones per comunicar-los la quantia que, inicialment, la instructora de l'òrgan fiscalitzador considera que van desviar a la xarxa d'ambaixades a l'exterior, i se'ls comunicarà la fiança que s'imposarà per respondre a una possible condemna.





En aquest tràmit moment podran presentar al·legacions per ajustar alguns dels conceptes reclamats, i en l'acte hi seran presents tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat, a més dels representants legals de la Generalitat, de Diplocat, de les societats Advocats Catalans per la Constitució i de "Societat Civil Catalana, aquests dos últims personats com a acció pública.





La quantitat presumptament desviada a Diplocat ha estat fixada després d'una instrucció en què els representants legals dels càrrecs investigats han pogut presentar al·legacions. Això ha permès ajustar a la baixa algunes quantitats reclamades i fins i tot treure a determinades persones de la llista de responsables inicial, segons les fonts consultades.





Concretament, s'ha citat els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont; als exconsellers de Presidència Francesc Homs, Neus Munté i Jordi Turull; els exconsellers d'Economia Andreu Mas Colell i Oriol Junqueras; i a l'exconseller d'Afers Exteriors i Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (DAERIT), Raül Romeva.





També als que foren secretaris generals Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Lluís Bertran, Albert Carreras de Odriozola, David Mascort Subirana, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro i Pau Villoria; a les interventores generals de la Generalitat, Maria Vidal Ortí i Rosa Vidal Planella; i als interventors delegats, Jordi Serra Català, Javier Acín Biota, Virginia Astigarraga Pallarés i Francesc Cubel Creus.





També són a la llista de presumptes responsables comptables, el secretari general del Diplocat, Albert Royo, i els delegats de la Generalitat de Catalunya a Alemanya, Regne Unit, França, Ginebra, Polònia, Estats Units, Itàlia, Dinamarca, Portugal, Croàcia, Àustria i davant la Unió Europea.





Cap d'ells té l'obligació de comparèixer personalment a la seu de el Tribunal de Comptes, sinó que poden estar representats pels seus advocats, als quals se'ls informarà del detall de la reclamació de les quantitats presumptament desviades. Entre aquests lletrats està Francesc Homs, el que va ser portaveu de el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) al Congrés dels Diputats inhabilitat pel Tribunal Suprem per donar suport a la consulta sobiranista de el 9 de novembre de al 2014.





L'INFORME FISCALITZADOR









El Ple del Tribunal de Comptes va aprovar el 28 de març de 2019 un "informe de fiscalització relatiu a la destinació donada als recursos assignats a l'execució de les polítiques d'acció exterior de la Comunitat Autònoma de Catalunya, corresponents als exercicis 2011-2017 ", a instància de la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a les relacions amb el Tribunal de Comptes.

Aquest informe revela que es van detectar despeses no justificades, subvencions 'a dit' i contractes fraccionats per eludir controls. El fiscalitzador va concloure que bona part d'aquests fons públics es van usar per promocionar a l'estranger el desafiament independentista, incomplint la legalitat i envaint competències de l'Estat.





El Tribunal Comptes ja va advertir que és impossible saber la finalitat i justificació de tot el pressupost (416 milions en acció exterior entre 2011 i 2017), ja que les anomenades "ambaixades" gaudien d'autonomia financera i no tenien control, i tot això va derivar en actuacions al marge del seu marc competencial i fora del seu àmbit geogràfic, incomplint per tant les seves funcions.





De fet, ha assegurat no disposar de documentació justificativa de despeses de les "ambaixades" per un import de 302.794 euros, sobretot del Regne Unit, Estats Units, Àustria, Croàcia i Polònia, i va detectar pagaments de 171.613 euros que resulten injustificats (despeses privades , pagaments a persones alienes a les delegacions, etc.