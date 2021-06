El Mobile World Congress 2021 tanca el primer dia amb les startups com a protagonistes

@EP





El primer dia de Mobile World Congress (MWC) post-pandèmic ha acabat amb un aspecte insòlit, amb imatges de passadissos mig buits, grans estands desangelats, situacions que contrasten amb l'afluència d'anys anteriors, quan la fira va aplegar més de 100.000 persones.





Aquest any, l'organització preveu atraure al voltant de 30.000 visitants, un terç de l'habitual. El Hall 1 i el Hall 3, on s'han situat grans marques com Huawei, Telefónica, Orange o ZTE són els pavellons que s'han vist menys plens, mentre que l'ambient del congrés de les start-ups, 4 years from now (4YFN), sí que recordava el dels altres anys. També ha vist un anar i venir constant de gent el Cloud City de Telco DR, que ha ofert un servei de bar gratuït i concerts.





Després d'un any sense congrés per la covid, el Mobile ha tornat al recinte de Fira de Gran Via fins aquest dijous, amb una edició molt diferent de les dels altres anys. Empreses com Huawei, que el 2019 van llogar un pavelló sencer, han optat per tenir un estand de 800 metres quadrats, i no han presentat grans novetats com altres anys. En el cas de la companyia fundada per Ren Zhengfei, han exposat les solucions de la xarxa de 5G aplicades a la ciutat xinesa de Shenzen, on tenen la seu.





La cinquena generació d'estàndards de telecomunicacions ha tornat a marcar aquesta edició del MWC, tant pel que fa als dispositius que l'incorporen com a les aplicacions en sectors com la mobilitat o a la salut. Un dels elements que s'han exposat han sigut els hologrames 5G, de la mà de la Mobile World Capital Barcelona i de l'empresa catalana Newtonlab Space. Una altra de les presentacions d'aquest primer dia de congrés ha sigut la prova que ha fet Orange que ha permès pilotar una barca situada a la Marina de València des d'un estand de la fira.





Després de mesos de debat sobre la seguretat de viatjar a Barcelona per assistir al congrés, molts dels grans expositors no han tingut un estand presencial. És el cas d'Ericsson, que tradicionalment installava en un dels espais més grans, o de Nokia, Sony, Samsung, Intel, Qualcomm i Lenovo. El Hall 3, on habitualment hi havia algunes de les companyies més importants de telefonia, un dels estands grans l'ocupava la marca de fundes i accessoris SBS.





D'altra banda, altres grans empreses han optat per no assistir però sí per enviar dirigents a fer negocis al Hall 2.1, que està reservat com una zona de reunions exclusiva. És el cas d'Amazon, Citibank, Google o Vodafone.





Els passadissos i estands mig buits de les grans marques han contrastat amb la gent que acudia a les parades de les start-ups al congrés 4YFN, que ha deixat enguany la tradicional seu al recinte de Fira de Montjuïc per integrar-se al MWC. També ha rebut afluència de visitants la Cloud City de Telco DR, l'estand més gran del congrés que ha ofert un servei de bar i ha acollit el concert de la cantant Rosario Flores. Més endavant en el congrés serà el torn de Jon Bon Jovi i de la dj Afishal.





La fira s'ha celebrat amb mesures estrictes de seguretat sanitària. Tots els visitants havien de presentar un resultat de test de covid negatiu fet com a màxim fa 72 hores per entrar al recinte de Fira de Gran Via.