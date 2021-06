Els treballadors en ERTO podran sol·licitar les ajudes de la línia de 60 MEUR entre el 5 i el 15 de juliol

@EP





Els treballadors afectats per un ERTO entre gener i maig d'aquest any podran sol•licitar ajudes entre el 5 i el 15 de juliol, segons ha anunciat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, a la Comissió d'Empresa i Treball del Parlament. La línia, dotada amb 60 milions d'euros, preveu ajudes d'entre 600 i 700 euros per persona.





En aquesta legislatura, el Departament preveu impulsar un nou Pacte Nacional per la Indústria (PNI) que "actualitzi" la política de reindustrialització de Catalunya entre 2021 i 2027. La conselleria pretén també aprovar la Llei de Turisme de Catalunya on abordar les "debilitats" del model actual i apostar per un turisme de més qualitat i sostenibilitat, tant ambiental com econòmica i social.





El conseller d'Empresa i Treball ha comparegut aquest dilluns davant la Comissió d'Empresa i Treball per informar sobre els objectius i les actuacions del seu departament en la legislatura actual.





Entre aquests, el titular de la conselleria ha anunciat que aquest dimarts es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) l'odre que permetrà als treballadors afectats per un ERTO entre gener i maig d'enguany accedir a una línia d'ajudes de 60 milions d'euros. El període de sol·licitud estarà comprès entre el 5 i el 15 de juliol, amb un pagament posterior immediat.





Més enllà d'aquestes ajudes, el departament preveu impulsar un nou Pacte Nacional per la Indústria (PNI) durant aquesta legislatura que contempli les actuacions del Govern vinculades a la política industrial, organitzades al voltant d'àmbits relacionats amb la competitivitat empresarial.





El pacte ha d'identificar una desena "d'actuacions transformadores" amb un pressupost associat i una execució que representi un veritable "salt endavant" per una indústria verda, competitiva i digital.





En concret, el conseller preveu que el pla posi en marxa tres operacions a curt termini. En primer lloc, una capitalització de fons per atraure inversions industrials estratègiques. Per altra banda, el PNI haurà d'impulsar un decret de reindustrialització per minimitzar les afectacions de deslocalitzacions o tancaments amb l'objectiu d'identificar les possibilitats de reindustrialització i mantenir l'ocupació.





En darrer lloc, el pla ha d'incloure la creació d'una oficina per a la transformació de la mobilitat i l'automoció. En termes generals, el Departament d'Empresa i Treball preveu que el nou PNI prioritzi els projectes d'alt valor afegit i vinculats a sectors amb trajectòria de futur per consolidar la indústria com un "pal de paller" de l'economia.





En paral·lel, el titular d'Empresa i Treball preveu aprovar una Llei de Turisme de Catalunya per aconseguir que el turisme sigui de més qualitat i més sostenible, tant des d'un punt de vista ambiental, com econòmic i social. Torrent ha fet una crida a "corregir" els punts "febles" del model actual i reduir la temporalitat de l'oferta laboral, igualar els salaris del sector a la mitjana del territori i desconcertar l'oferta turística, entre altres.





Amb relació al Circuit de Catalunya, la conselleria pretén impulsar un pla estratègic per "dinamitzar-lo" i adequar la infraestructura, amb "dèficits clars", a nous valors associats al món de l'automoció i el motor. Torrent ha defensat un projecte vinculat a la sostenibilitat i la innovació tecnològica, amb la creació de valor afegit que "irradiï a tot l'entorn" i amb vocació d'industrialitzar.