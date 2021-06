Espanya passa a quarts amb una victòria molt renyida contra Croàcia

@EP





El partit de vuitens de final entre Croàcia i Espanya ha estat un dels més disputats, si no és el que més, que s'ha pogut veure en aquesta Eurocopa. Morata i després Oyarzábal han marcat dos gols a la primera part de la pròrroga (3-5).





Els croats han donat el "sorpasso" al temps de descompte quan "la Roja" ja es pensava que tenia el partit guanyat. Pasalic ha marcat l'empat a 3 per als croats i això ha estat el que ha portat Espanya a la pròrroga. Abans, quan quedaven cinc minuts pel final, Orsic ha retallat distàncies per als croats marcant el 2-3.





Per part d'Espanya, Ferran Torres ha estat l'artífex del tercer gol davant els balcànics. César Azpilicueta ha marcat el 2-1 per al quadre nacional, al minut 57 de la segona part. Abans, Pablo Sarabia ha encaixat l'1-1 per a "La Roja" al 38 ', després del gol croat que ha fet a través d'un error de Pedri en una passada cap al porter Unai Simón, que ha provocat que pugés l'1-0 al marcador per a la selecció balcànica.





Amb els vuitens guanyats ara la selecció haurà de quedar-se a Copenhaguen per viatjar directament des d'allí a Sant Petersburg, on disputarà els quarts de final.