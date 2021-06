Brutal pallissa a un grup de joves a la porta de la discoteca Twenties a Barcelona

Un grup de més d'unes quinze persones ha enganxat una brutal pallissa a cinc amics - tres nois i dues noies- quan sortien de la discoteca Twenties a Barcelona, a l'Eixample Esquerra.





L'agressió es va produir durant la matinada d'aquest diumenge quan, un grup de joves va atacar sense provocació prèvia als cinc damnificats al número 208 del carrer Rosselló, molt a prop de l'Avinguda Diagonal.





Les víctimes estaven esperant un Cabify a les 3:30 del matí. Segons ha explicat un dels afectats a Elcaso, els agressors anaven sense samarreta i increpant a tot aquell que es creués amb ells. Quan es van creuar amb els agredits els van preguntar: "Què mires?" i, tot i que els joves van tractar de lliurar-la situació canviant de vorera, no va servir de res, ja que els agressors els van perseguir i, quan els van aconseguir, va començar la brutal pallissa.





El més afectat va ser Joel, que ha denunciat els fets a través del seu compte d'Instagram. Uns cinc o sis es van tirar a sobre d'ell, pegant-li cops de puny i pegant-li patades la cara i al cos fins a deixar inconscient. El seu amic Xavi va rebre un cop d'ampolla a la cara i també va ser brutalment apallissat.





Només quan els agressors es van adonar que en Joel no responia, van abandonar el lloc corrent. A el lloc es va dirigir una patrulla de Mossos que no va prendre declaració als joves. Pels seus propis mitjans, els ferits es van dirigir a l'Hospital de Bellvitge on els metges van poder avaluar el seu estat. Havien patit fractures de nas, fissures, contusions al crani i múltiples contusions.





Els joves han presentat una denúncia a Mossos d'Esquadra i, a més, denuncien la passivitat de la discoteca, l'equip de seguretat no va intervenir en cap moment al presenciar l'agressió.