Exteriors ajudarà a Catalunya a normalitzar la seva relació amb la UE

@EP





Després dels problemes ocasionats per l'1-O, les portes d'Europa es van tancar per a Catalunya. Però Exteriors vol que Catalunya normalitzi la seva relació amb Brussel·les. Així, aprova que Pere Aragonès i el seu Govern hagin començat a fer gestions per recuperar la seva interlocució amb la Unió Europea. Però a més, segons avança El Confidencial, estarien disposats a ajudar-los.





Així, des d'aquest diari asseguren que fonts de la Moncloa afirmen que s'està desenvolupant "un projecte perquè Catalunya sigui europea, pròspera i plural". A més, pensen que, sense Espanya, Catalunya ho seria menys.





Però deixant de banda aquest conflicte, el que volen és ajudar a la recuperació econòmica del país, de manera que van a col·laborar centrant-se en aquest tema. A més, això pot fer més fàcil que Catalunya recuperi el contacte amb Brussel·les.





D'altra banda, des d'Exteriors opinen que la resposta que se li està donant als indults és molt bona. Malgrat que segons les fonts de El Confidencial els fets van ser molt greus, a Europa no entenien que hagués líders polítics empresonats. Així doncs, els indults suposen un gran avenç també en la relació d'Espanya i Catalunya amb Europa.